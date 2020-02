Iraq, razzi contro base americana a Kirkuk

Iraq, razzi contro base K1 che ospita truppe Usa a Kirkuk

Almeno due razzi sono stati lanciati contro la base K1, nel governatorato di Kiruk nel nord dell'Iraq, che ospita militari Usa. Non si hanno notizie di eventuali feriti. Il governo iracheno aveva confermato proprio oggi, alla Nato, il suo auspicio per la ripresa della missione di addestramento delle forze militari, come ha reso noto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg a Bruxelles, dove c’è stata la riunione dei ministri della difesa.

La scorsa settimana il Parlamento aveva approvato una risoluzione contro la presenza di forze militari straniere sul territorio. Stoltenberg aveva anticipato la disponibilità della Nato non solo a riprendere la missione, a cui partecipano 500 uomini, ma anche ad espandere il ruolo in Iraq, convogliando sotto il comando della missione di addestramento forze ora impegnate nella coalizione contro l'Isis a guida Usa.

IRAQ, GUERINI: 'AVANTI LOTTA ISIS E ADDESTRAMENTO FORZE SICUREZZA'

Sull'Iraq ''abbiamo raggiunto risultati importanti nella lotta all'Isis e nell'addestramento delle forze armate di sicurezza. Bisogna continuare quel lavoro". Ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha preso parte alla ministeriale Nato, ieri e oggi a Bruxelles. "Come avevo anticipato qualche settimana fa c'è la possibilità di transitare l'impegno dalla dimensione della coalizione a quella, più focalizzata sull'addestramento delle forze di sicurezza irachene, della

Nato'', ha concluso.