Israele, ambasciata Usa resta a Gerusalemme: anche per Biden sarà la capitale

Gli Stati Uniti continueranno a considerare Gerusalemme come la capitale dello Stato ebraico e l'ambasciata Usa in Israele rimarrà dunque a Gerusalemme: lo ha detto Anthony Blinke, l'uomo prescelto dal presidente eletto Usa, Joe Biden, come nuovo segretario di Stato.

A sollecitare la presa di posizione da parte di quello che sarà il futuro capo della diplomazia Usa è stato il senatore repubblicano Ted Cruz, durante l'audizione al Congresso statunitense per la convalida della nomina. "Convenite che Gerusalemme è la capitale di Israele e vi impegnate affinchè gli Stati Uniti mantengano la nostra ambasciata a Gerusalemme?", ha chiesto Cruz. E Blinken è stato secco, ha risposto 'sì' a entrambe le domande.

La nuova amministrazione Biden dunque non farà marcia indietro sulla controversa decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di trasferivi l'ambasciata americana da Tel Aviv, una mossa che aveva spinto i palestinesi a rompere tutti i contatti con gli Stati Uniti.