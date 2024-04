Israele: "Attacco Iran avrà una risposta". Usa: "Raid fallimento spettacolare"

Medio Oriente, Idf: "Attacco iraniano su Israele avrà una risposta"

Il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi Halevi, in una dichiarazione dalla base aerea di Nevatim, ha avvisato che l'attacco missilistico e di droni iraniani contro Israele "avrà una risposta". "L'Iran voleva danneggiare le capacità strategiche dello Stato di Israele - questo è qualcosa che non era mai successo prima. Eravamo preparati per l'operazione 'Iron Shield' - preparazione che ha portato l'Iran a incontrare anche la superiorità aerea", ha detto Halevi, come riportano i media israeliano. "Pensiamo che lo Stato di Israele sia molto forte e sappia affrontare l'Iran da solo, ma con una minaccia così numerosa e così lontana, siamo sempre felici di avere (gli Stati Uniti) con noi", ha sottolineato Halevi. "Stiamo guardando avanti, stiamo valutando i nostri passi, e il lancio di cosi' tanti missili, missili da crociera e droni nel territorio dello Stato di Israele riceverà una risposta", ha ammonito il capo di Stato maggiore.

Medio Oriente, Casa Bianca: "Attacco Iran? Un fallimento spettacolare"

L'attacco iraniano contro Israele è stato "un fallimento spettacolare". lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.