Israele, bombardato campo profughi. Usa in campo: Blinken vede Abu Mazen

Blinken arriva in Palestina e incontra Abu Mazen a Ramallah

Non si fermano i bombardamenti a Gaza. L'esercito di Israele ha colpito un campo profughi facendo 50 morti. Ma si muove anche la diplomazia. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, incontrerà oggi a Ramallah il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) in quello che sarà il primo viaggio del massimo diplomatico americano in Cisgiordania dallo scoppio della guerra. Lo ha detto un funzionario palestinese al 'Times of Israel'.

All’inizio di questa settimana, Blinken aveva dichiarato in un’audizione al Congresso: “Ad un certo punto, ciò che avrebbe più senso sarebbe che un’Autorità Palestinese efficace e rivitalizzata avesse la governance e, in ultima analisi, la responsabilità della sicurezza per Gaza”.

Questi commenti hanno segnato la prima volta in cui l’amministrazione Biden ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio che l’Autorità Palestinese ritorni nella Striscia di Gaza, dopo aver sollevato privatamente l’idea con i partner regionali durante la guerra tra Israele e Hamas.

Ramallah, da parte sua, ha affermato di non avere alcun interesse a tornare a Gaza a meno che non sia parte di un'iniziativa diplomatica che unisca l'enclave con la Cisgiordania e rilanci il processo di pace con Israele, un'idea che sarebbe sostenuta dall'amministrazione Biden, ma che ha poco sostegno nell’attuale governo israeliano.

Ieri Blinken ha invece detto ad Amman al re di Giordania Abdallah e al principe ereditario Hussein che gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con i partner regionali per creare uno stato palestinese. Lo rende noto il Dipartimento di Stato. Nell’incontro odierno con Abdallah e Hussein, Blinken “ha sottolineato il nostro comune impegno per la protezione dei civili e per facilitare l'assistenza umanitaria salvavita, la ripresa dei servizi essenziali e la garanzia che i palestinesi non siano sfollati con la forza fuori Gaza”, afferma il Dipartimento di Stato.

“Blinken ha anche espresso preoccupazione per la crescente violenza in Cisgiordania”, afferma il Dipartimento di Stato, riferendosi all’aumento della violenza mortale tra i coloni. Ci sono stati anche numerosi scontri mortali tra palestinesi e truppe dell'IDF.

Hamas ha affermato intanto che più di 60 ostaggi risultano dispersi a causa degli attacchi aerei israeliani su Gaza. Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Izz el-Deen al-Qassam, ha detto sull'account telegrafico di Hamas che 23 corpi di ostaggi israeliani sono rimasti intrappolati sotto le macerie. "Sembra che non saremo mai in grado di raggiungerli a causa della continua e brutale aggressione dell'occupazione contro Gaza" ha detto.