Israele, drone proveniente dal Libano abbattuto. Venti di guerra

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver abbattuto la notte scorsa un drone che aveva superato la frontiera con il Libano, dove la presenza militare è stata intensificata in seguito ad una serie di nuovi scontri. "Nel corso della notte, le forze armate israeliane hanno identificato un drone che si era infiltrato nello spazio aereo israeliana nella regione del Monte Hermon", al confine con il Libano, "ed è stato abbattuto", ha reso noto l'esercito.

Il Monte Hermon è considerato un sito altamente strategico, all'incrocio tra Israele, il Libano e la Siria. Interpellato dall'Afp, un responsabile militare israeliano ha confermato che il drone abbattuto proveniva dal Libano. "Non sarà tollerata alcuna violazione della sovranità israeliana", ha aggiunto l'esercito senza precisare la natura e la taglia del velivolo abbattuto.

Il drone abbattuto - ha precisato il portavoce militare - è oggetto di ricerche dai soldati israeliani che stanno conducendo una ricognizione nell'area. "L'esercito - ha ribadito il portavoce riferendosi allo stato di tensione degli ultimi tempi con il Libano - ha innalzato la sua preparazione negli ultimi tempi". Il portavoce ha poi sottolineato che non c'e' alcuna connessione tra il drone abbattuto e le sirene di allarme che sono risuonate questa mattina per errore in Galilea nel nord di Israele.