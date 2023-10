Israele, i 2 ostaggi liberi non cambiano il piano. Gaffe Biden sull'invasione

Hamas rilascia due ostaggi ma Israele non si ferma. La Casa Bianca corregge Biden su Gaza

Il rilascio di due americani, madre e figlia, da parte di Hamas non influenzerà i piani di Israele per un’operazione militare contro il Movimento islamico che governa Gaza. Lo ha riferito Yedioth Ahronoth citando alti funzionari israeliani. Nel frattempo altra nottata di attacchi aerei su Gaza. L'aviazione israeliana, informano le Forze di Difesa di Tel Aviv, "ha continuato ad attaccare numerosi obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas in tutta la Striscia di Gaza, tra cui quartier generali operativi, lanciatori anticarro e altre infrastrutture di Hamas da essa utilizzate per finalità terroristiche".

Secondo il ministero degli Interni di Gaza, gli attacchi aerei israeliani al nord e al centro della Striscia hanno ucciso almeno 29 persone durante la notte, 14 delle quali a Jabalia, nel nord di Gaza. L'esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi notturni contro numerosi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Lo rendono noto le Forze di Difesa israeliane, che hanno anche pubblicato un video delle operazioni. Gli obiettivi colpiti includevano una “serie di strutture militari utilizzate da Hezbollah per esigenze operative” e un lanciamissili anticarro puntato contro Israele."L'IDF (Israel Defence Force, ndr) è pronto per tutti gli scenari nei vari settori e continuerà ad agire per la sicurezza dei cittadini israeliani", affermano i militari.

Israele dovrebbe ritardare un’invasione di terra. Lo ha detto, o meglio sembrava averlo detto, il presidente Usa Joe Biden, che salendo sull'Air Force One per recarsi nel Delaware per il weekend - riferisce la CNN - ha risposto "sì" ai cronisti che gli chiedevano se fosse opportuno che Israele aspettasse per l'invasione di Gaza al fine di guadagnare tempo nelle trattative per la liberazione degli ostaggi.

Poi la rettifica della Casa Bianca. Quando il presidente Joe Biden ha risposto "sì" ai cronisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One non si riferiva all'opportunità che Israele ritardi l'invasione di terra, ma solo alla necessità che vengano liberati più ostaggi. Lo chiarisce la Casa Bianca, secondo quanto riporta la CNN che insieme agli altri network ha pubblicato in serata la notizia della risposta di Biden. “Il presidente era lontano. Non ha sentito tutta la domanda. La domanda sembrava: 'Vorreste vedere rilasciati più ostaggi?' Non ha commentato nient'altro", ha specificato la Casa Bianca, secondo il cronista della CNN presente.