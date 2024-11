Israele, nuovi raid in Siria: "Hezbollah trasferisce armi dopo la tregua"

Mo: Idf, 'colpite infrastrutture Hezbollah per contrabbando armi'

I jet dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito infrastrutture militari nei pressi del confine tra Siria e Libano, che sarebbero utilizzate da Hezbollah per contrabbandare armi. Lo ha affermato l'esercito israeliano, secondo cui l'attacco si è svolto dopo notizie di intelligence di trasferimenti di armi a Hezbollah, in violazione dell'accordo di cessate il fuoco firmato di recente. L'IDF ha accusato Hezbollah di sfruttare le infrastrutture civili per facilitare i trasferimenti di armi per attività terroristiche volte a danneggiare i civili israeliani, con il supporto del regime siriano. "L'Idf è impegnato a neutralizzare le minacce a Israele e a far rispettare gli accordi di cessate il fuoco", si legge in una dichiarazione dell'esercito.

Mo: jihadisti, 'controlliamo quartier generale polizia e governatorato Aleppo'

Il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham e le fazioni alleate hanno annunciato di aver preso il controllo del quartier generale della polizia e dell'edificio del governatorato ad Aleppo, nel nord della Siria. Lo riferisce al-Jazeera.

Mo: Siria, 4 morti in attacco russo a quartier generale militare di Aleppo

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno quattro persone sono morte nelle prime ore di stamattina in seguito ad un attacco aereo russo contro una caserma militare situata ad Aleppo, capitale dell'omonima provincia siriana, nel nord del paese. Un caccia russo ha lanciato tre missili contro un quartier generale militare situato alla periferia della città, nella zona rurale di Aleppo nord, in cui si trovava un gruppo dei membri della "Forza congiunta affiliata all'Esercito nazionale sostenuto dalla Turchia". In seguito all'attacco, è stato distrutto il quartier generale e diversi veicoli militari, come precisato dalla stessa organizzazione, con sede a Londra.

Siria: ong, jihadisti conquistano città strategica di Saraqeb

Il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham e le fazioni alleate hanno conquistato dalle forze governative la città strategica di Saraqeb, nel nord-ovest della Siria. Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Saraqib si trova nella provincia di Idlib e la sua conquista è importante per i jihadisti e i loro alleati perché li aiuterà a "impedire al regime di avanzare verso Aleppo", la seconda città più grande della Siria, dove i jihadisti sono entrati venerdì, ha aggiunto l'Ong.