Israele, ok Hamas a proposta Usa modificata su tregua

M.O.: media, ok Hamas a proposta Usa modificata su tregua

Hamas ha aperto a una versione "modificata" della proposta Usa per una tregua a Gaza: lo riferisce il canale Al Arabiya citando "un alto funzionario" dell'organizzazione. I rappresentanti di Hamas dovrebbero recarsi al Cairo nei prossimi giorni per discutere gli ultimi dettagli e l'attuazione dell'accordo, ha detto la fonte alla testata saudita. "La proposta internazionale includera' il rilascio dei detenuti, inclusi bambini, donne e anziani", ha detto la fonte, oltre al "graduale ritorno a casa dei palestinesi sfollati da Gaza".

Qatar, pressing su parti per raggiungere accordo

"Stiamo utilizzando tutto cio' che e' in nostro potere per spingere entrambe le parti a raggiungere un accordo". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari. Durante il briefing settimanale con i media, il portavoce del ministero qatariota ha detto che "per quanto riguarda il discorso sulle pressioni su Hamas, in qualita' di mediatore il Qatar ha scambiato opinioni con entrambe le parti. Sicuramente stiamo utilizzando tutto cio' che e' in nostro potere per spingere entrambe le parti a raggiungere un accordo", ha aggiunto.

Ma resta molto pessimismo. Sempre secondo il ministero degli Esteri del Qatar, Israele e Hamas non sono vicini a un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Secondo il Qatar, la situazione rimane "molto complicata". "Non siamo vicini a un accordo, il che significa che non vediamo entrambe le parti convergere su un linguaggio che possa risolvere l'attuale disaccordo sull'attuazione di un accordo", ha detto il portavoce. Tutte le parti "continuano a lavorare nei negoziati per raggiungere un accordo, si spera entro i confini del Ramadan", ha aggiunto al-Ansari.