Israele, Xi e Macron: "Il principio dei due Stati unica soluzione"

Israele, Xi e Macron: "Principio 2 Stati unica soluzione"

Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo francese Emmanuel Macron hanno concordato che il principio dei due Stati "e' l'unica soluzione per risolvere il conflitto tra Israele e Hamas". Lo ha riferito la CcTv riportando di un colloquio tra i due capi di Stato. La telefonata arriva a pochi giorni dalla visita in Cina della ministra degli Esteri francese Catherine Colonna e dopo gli incontri odierni del ministro degli Esteri cinese Wang Yi con una delegazione dell'Anp e dei paesi arabo-islamici. Secondo la tv cinese, Xi e Macron avrebbero concordato di "continuare a mantenere la comunicazione su temi internazionali e regionali di comune interesse e sul contribuire a mantenere la pace e la stabilita' mondiale".

Biden ribadisce, accordo per rilascio ostaggi Hamas vicino

Il presidente americano Joe Biden ha ribadito di credere che un accordo per la liberazione degli ostaggi in mano a Hamas sia vicino. Il presidente ha parlato con i reporter in occasione della tradizionale 'grazia' di due tacchini in vista del Thanksgiving.

Unione Africana, risposta Israele a Gaza ingiustificabile

Il presidente dell'Unione africana ha condannato la risposta israeliana a Gaza in seguito ai sanguinosi attacchi di Hamas del 7 ottobre affermando che essa "non è giustificabile" viste le vittime civili e che porterà ad alimentare "l'estremismo". Le azioni di Hamas sono "condannabili (...) ma la risposta è ingiustificabile", ha affermato Azali Assoumani nel corso di una conferenza stampa a Berlino. "Immaginate un bambino che ha visto sua madre, che ha visto suo padre ucciso: questo crea estremismo", ha aggiunto.