Ivanka Trump testimonia sul padre Donald e l'assalto a Capitol Hill

Continua l'indagine su Donald Trump e l'assedio del Campidoglio

Ivanka Trump, figlia dell’ex Presidente Donald, è stata ascoltata dalla commissione che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. La testimonianza è avvenuta dopo mesi di trattative, nonché dopo l’audizione di Jared Kushner, marito di Ivanka, che avrebbe fornito "molto materiale interessante". Sia lei che il marito ricoprivano anche il ruolo di “senior advisor” della Casa Bianca, durante il mandato di “The Donald”. La commissione ha voluto ascoltare Ivanka su “un vasto numero di argomenti critici”.

L’ex generale Keith Kellogg, oggi in pensione, ha raccontato agli inquirenti che Ivanka era presente nella sala Ovale quando suo padre chiamò l’allora vicepresidente Mike Pence, chiedendogli di adoperarsi per ribaltare l’esito del voto, favorevole a Joe Biden. Sempre secondo Kellogg, lo staff della Casa Bianca avrebbe chiesto a Ivanka di provare a convincere il padre a parlare con i suoi sostenitori, per fare in modo che interrompessero l’assedio del Campidoglio.