Joe Biden presidente Usa. Zingaretti: "Si apre stagione di speranza". Reazioni

Joe Biden presidente Usa: Zingaretti, si apre stagione di speranza

"Con Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l'America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unita' per tutti i progressisti". Lo scrive sui social il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Usa 2020: Boldrini, Biden e Harris hanno vinto. Cambia la storia

"Biden e Harris hanno vinto! Cambia la storia. E per la prima volta una donna alla vicepresidenza degli Usa". Lo scrive l'ex Presidente della camera, Laura Boldrini.

USA 2020: DI MAIO, 'CON STATI UNITI AMICIZIA PROFONDA, PRONTO A LAVORARE CON BIDEN PER RAFFORZARLA'

Congratulazioni al presidente eletto @JoeBiden. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà". Così su twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

USA 2020: GELMINI, 'AUGURI A BIDEN, ITALIA SEMPRE AL FIANCO STATI UNITI'

"Joe BIDEN, dopo le elezioni più partecipate della storia che hanno dimostrato la vitalità della democrazia americana, è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Gli facciamo gli auguri di buon lavoro: a prescindere da chi è chiamato a rappresentarli, gli Usa sono e resteranno un alleato strategico e un Paese amico. La più grande democrazia del mondo ha scelto e, anche se bisogna dare atto a Trump di avere realizzato una rimonta che pareva impossibile, adesso vogliamo sperare che sia risparmiato a quel Paese e al mondo intero un contenzioso infinito". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Usa 2020: Raggi, auguri a Biden per grande compito che l'attende

"Auguri a Joe Biden, nuovo presidente Usa, per grande compito che lo attende. Mondo unito da sfide che supereremo solo insieme: ricerca scientifica, rilancio economia e lavoro per battere Covid". E' il tweet del sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo l'ufficializzazione dell'elezione.

Usa 2020: Amendola, Biden sara' un ottimo Presidente

"Uniti! Joe Biden sara' un ottimo presidente per riunire il Paese e dare inizio a una nuova stagione per i progressisti di tutto il mondo. Perche' gli USA sono molti di piu' che alleati per l'Italia e l'Europa". Lo scrive il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

USA 2020: DELLA VEDOVA, 'VITTORIA BIDEN BUONA NOTIZIA PER UE, CATTIVA PER POPULISTI'

"BIDEN è il nuovo presidente degli Stati Uniti e noi siamo davvero felici che sia così. La secolare democrazia americana ha retto l'urto potente del trumpismo: la più alta partecipazione al voto di sempre in termini assoluti è una testimonianza di forza della Costituzione e delle istituzioni statunitensi, una eccellente notizia poter il mondo democratico". Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Il populista in capo, Donald Trump, è stato sconfitto dagli elettori ma questo non significa che ragioni o rancori o passioni, razionali e irrazionali, della sua stagione svaniranno. BIDEN - prosegue Della Vedova - ha già annunciato che con lui gli Usa ritorneranno all'interno degli accordi di Parigi per il contrasto al cambiamento climatico, dove Obama li aveva lasciati: un messaggio forte sull'intenzione del neo presidente di riportare l'America a guidare il mondo democratico che scommette sul multilateralismo contro i nazionalismi. Un segnale positivo per l'Europa, questo. L'Unione europea avrà in BIDEN un alleato e un interlocutore simpatetico su molti aspetti. Ma non ci sarà nessun ritorno al passato. Con BIDEN l'Europa non dovrà cambiare direzione di marcia e diventare un vero interlocutore globale, con una sempre maggiore integrazione economica e politica, anche nella difesa: farlo con un amico dello Stato di diritto e della democrazia alla guida gli Stati Uniti sarà più agevole, ma non meno urgente e necessario. Buon lavoro, presidente BIDEN e vice presidente Harris!", conclude il segretario di Più Europa.

Usa 2020: Orlando (Pd), l'America sceglie il buonsenso

"L'America sceglie il buonsenso. Una speranza per tutti i progressisti, un sospiro di sollievo per il Mondo. Buon lavoro a Joe Biden". Cosi' Andrea Orlando, vice segretario del Pd, commenta su Twitter l'esito delle presidenziali Usa

Usa 2020: Fassino, si apre nuova pagina per il mondo

"Joe Biden 46 Presidente degli Stati Uniti! Si apre una nuova pagina per gli Stati Uniti e per il mondo. Coesione, non lacerazione. Integrazione, non razzismo. Solidarieta', non egoismo. Multilateralismo, non arrogante solitudine". Lo scrive Piero Fassino del Pd

Usa 2020: Gentiloni, giornata indimenticabile per la democrazia

"Una giornata indimenticabile per l'Europa e la democrazia. Mi sto abbracciando da solo". Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, commenta cosi' su Twitter la notizia di Joe Biden presidente eletto alla Casa Bianca.