Kirghizistan nel caos: esito elezioni annullato, liberato ex presidente

La Commissione centrale elettorale kirghiza ha annullato i risultati delle elezioni parlamentari di domenica. Lo ha annunciato il presidente della Commissione, Nurzhan Shaildabekova. Migliaia di kirghizi sono scesi in strada a protestare ieri contro il voto che ha premiato partiti vicino al presidente filo-russo Sooronbay Jeenbekov, chiedendone le dimissioni e nuove elezioni.

I manifestanti hanno occupato stanotte la sede del Parlamento nella capitale del Kirghizistan, Bishkek, contestando i risultati delle elezioni di domenica scorsa, e liberando l'ex presidente Almazbek Atambayev dalla prigione. Chiedono le dimissioni del presidente Sooronbay Jeenbekov e lo svolgimento di nuove elezioni parlamentari: non ci sono stati episodi di violenza anzi alcuni testimoni hanno riferito ad AFP che i manifestanti non hanno incontrato alcuna resistenza. Il voto di domenica scorsa e' contestato in quanto si suppone che vi siano state frodi, tra cui l'acquisto di voti. I manifestanti hanno poi rilasciato l'ex presidente Almazbek Atambayev dal carcere "senza l'uso della forza o delle armi", ha detto uno dei suoi sostenitori, Adil Turdukuov, dicendo di aver assistito alla scena. La cella dell'ex leader, che scontava una pena detentiva di 11 anni ed e' un ex protetto dell'attuale presidente, si trovava nell'edificio del Comitato per la sicurezza nazionale e le guardie non hanno opposto alcuna resistenza.

Kirghizistan: scontri dopo voto, presidente "controllo Paese"

Il presidente kirghizo filo-russo, Sooronbay Jeenbekov, ha assicurato di avere il "controllo" del Paese dopo le violente proteste dei manifestanti che ieri sono scesi in strada chiedendo le sue dimissioni e nuove elezioni. Il leader di Bishkek si e' anche detto "fiducioso che tutte le forze politiche metteranno gli interessi della nazione al di sopra dei propri". A migliaia ieri hanno marciato per la strade della capitale dopo il voto parlamentare di domenica, che ha visto l'affermarsi di due partiti vicini a Jeenbekov. Scontri sono scoppiati con la polizia che ha usato cannoni ad acqua, lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla mentre manifestanti tentavano di assaltare il Parlamento e gli uffici presidenziali; almeno 120 persone sono state ricoverate. In 2 mila hanno poi assediato il palazzo della Commissione per la Sicurezza nazionale e hanno liberato l'ex presidente Almazbek Atambayev.