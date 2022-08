L'ereditiera Basf rinuncia a 4 miliardi: "Troppi soldi, non li voglio"

L'ereditiera Basf rinuncia a 4 miliardi

Si chiama Marlene Engelhorn, ha 29 anni ed è una delle under-30 più ricche del mondo. O meglio, sarebbe, perché la giovane - ereditiera della famiglia fondatrice di Basf - ha deciso di rinunciare a un patrimonio da 4 miliardi di euro, cioè il 90% di quello che le spetterebbe, perché reputa questa ricchezza ingiusta e ingiustificata. Così, mentre la nonna siede ancora al 687esimo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo, la giovane Marlene ha scelto di farsi paladina dei diritti dei più deboli.

"Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza" ha dichiarato alla Bbc in un'intervista propedeutica al lancio del movimento Ag Steuersrechtigkeit, che nel resto del mondo è conosciuto come "Taxmenow". "Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa è pura fortuna alla lotteria delle nascite e pura coincidenza. Non dovrebbe essere una mia decisione cosa fare con i soldi della mia famiglia, per i quali non ho lavorato". Per la giovane, una ricchezza eccessiva porta a tensioni, problemi e incomprensioni: "Non saprei cosa farne e non potrei essere felice. Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia. Non posso continuare a stare seduto ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa".