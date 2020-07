"L'Italia si impegni sulle riforme". Consiglio Ue, ecco la solita Olanda

"I negoziati saranno difficili", da Italia e Spagna deve venire "un chiaro impegno" sulle riforme. E' quanto ha detto il premier olandese Mark Rutte, che non è detto particolarmente ottimista sul Consiglio europeo iniziato a questa mattina, che ha "meno del 50%" di possibilità di successo. "Oggi e domani discuteremo del bilancio Ue e del Recovery Fund per superare l'impatto del Covid19 - ha scritto Rutte su twitter - Sono due questioni enormi e complicate con importanti interessi in gioco per tutti. I negoziati saranno duri".

Se i Paesi del sud Europa come Italia e Francia "hanno bisogno dell'aiuto di altri Paesi per gestire la crisi - ha detto Rutte al suo arrivo al Consiglio europeo - e credo che sia così perché hanno pochi margini finanziari per farlo, è ragionevole che chiediamo un impegno chiaro sulle riforme. Se vogliono prestiti e anche trasferimenti, penso che sia logico che io possa spiegare al popolo olandese e di altri Paesi che in cambio devono fare le riforme, e che non ci siano solo le assicurazioni che le riforme saranno fatte". Il premier olandese ha quindi insistito sulla necessità che il Recovery Fund possa servire a creare "un'Europa forte in un mondo instabile" e questo "significa che i Paesi che sono rimasti indietro sulle riforme del lavoro e delle pensioni devono accelerare".