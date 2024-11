La Corea del Nord ordina la produzione di massa di droni kamikaze. L'ombra di Putin e la nuova minaccia mondiale

Corea del Nord, arrivano i droni kamikaze su larga scala. L'ultima minaccia di Kim al mondo

Come se non bastassero le guerre in Ucraina e in Medio Oriente ora c'è un nuovo allarme che si fa sempre più serio e concreto per il mondo. La Corea del Nord si sta armando pesantemente e questo da una parte potrebbe essere un messaggio mandato a Trump ma dall'altro c'è anche l'ombra che lo faccia per conto dei russi, visto che ormai è ufficiale che i soldati nordcoreani combattono contro gli ucraini. Kim Jong Un - riporta Il Messaggero - ha ordinato la "produzione di massa" di droni kamikaze per condurre degli attacchi. Lo ha riferito all'agenzia ufficiale nord coreana Kcna. Il leader nordcoreano ha assistito a un test sulle prestazioni dei droni kamikaze in una fabbrica, ordinando alla struttura di dare priorità alla "produzione di massa" dei velivoli senza pilota, riferiscono i media statali.

Il drone kamikaze o suicida è un drone armato che sorvola una zona, attendendo, in cerca dell'obiettivo, per poi attaccare solo una volta che quest'ultimo è stato localizzato oppure quando questo si espone. Kim - prosegue Il Messaggero - "ha sottolineato la necessità di costruire un sistema di produzione in serie il più presto possibile e di passare alla produzione di massa su vasta scala", ha precisato l'agenzia di stampa centrale nordcoreana (Kcna). Già all'inizio dell'anno, Kim aveva supervisionato il test dei droni kamikaze, nel contesto di una cooperazione militare in rapida evoluzione con la Russia, sollevando dubbi sul fatto che stesse ricevendo assistenza tecnica da Mosca per svilupparli. Il mese scorso la Corea del Nord ha accusato la Corea del Sud di aver inviato i propri droni per lanciare volantini di propaganda anti-coreana sulla capitale del Nord, Pyongyang, e ha minacciato di rispondere con la forza se tali voli dovessero verificarsi di nuovo.