La Corea del Sud diffonde volantini con i guadagni di Kim. Il leader del Nord: "Al prossimo distruggo Seul"

Nuova minaccia della Corea del Nord: "Pronti a distruggere Seul". Saltano in aria tratti di strade che collegano i due paesi

Le due Coree tornano a minacciarsi pesantemente. Tutto è partito dall'iniziativa del Sud di diffondere dei volantini per le strade: "Ecco quanto è ricco Kim Jong Un". Il leader nordcoreano non l'ha presa affatto bene e subito è passato alla controffensiva. Prima ha dichiarato tramite la sorella che "al prossimo volantino distruggerà Seul" e poi ha anche fatto saltare in aria alcuni tratti delle strade che collegano le due Coree, utilizzate per il commercio con la Corea del Sud. Lo ha fatto sapere l'esercito di Seul, evidenziando l'aumento delle tensioni fra i due Paesi confinanti.

"La Corea del Nord ha fatto saltare in aria parti delle strade Gyeongui e Donghae a nord della linea di demarcazione militare", hanno detto i capi di stato maggiore congiunti sudcoreani, usando il nome ufficiale del confine intercoreano. Le relazioni tra le due Coree si sono notevolmente deteriorate da quando il presidente conservatore Yoon Suk Yeol è salito al potere a Seul nel 2022, favorendo una politica ferma verso il Nord e un rafforzamento dell’alleanza militare con Stati Uniti e Giappone. I tre alleati conducono regolarmente esercitazioni militari congiunte che Pyongyang vede come prove generali per un’invasione del Nord. Secondo i media statali nordcoreani, ieri Kim Jong Un ha presieduto una riunione dei massimi ufficiali militari del paese e ha delineato le linee per “un’azione militare immediata”, dopo aver protestato contro i droni che hanno lanciato volantini sulla capitale nordcoreana.