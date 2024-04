La crociera da sogno diventa incubo: in otto lasciati su un'isola per giorni

Crociera da incubo, da giorni otto turisti non riescono a tornare a bordo della nave

Doveva essere la vacanza da sogno tanto desiderata ma per un gruppetto di otto turisti questa esperienza rischia di essere ricordata come un vero e proprio incubo. La nave da crociera su cui viaggiavano, infatti, a causa di un fraintendimento sull'orario li ha lasciati a terra, su un'isoletta ed è ripartita. A raccontare l’incredibile disavventura al Today Show sono stati Jill e Jay Campbell, una coppia di Garden City, South Carolina. Si trovavano - riporta La Stampa - con gli altri turisti, tra cui una donna paraplegica e un’altra incinta, nell’isola di São Tomé, Golfo della Guinea, nell’Africa occidentale. Arrivati troppo tardi all’appuntamento per reimbarcarsi sulla nave, sono rimasti a terra. Il capitano della nave: "Situazione spiacevole, ma gli orari si rispettano".

"La capitaneria di porto ha provato a chiamare la nave, ma il capitano ha rifiutato la chiamata. Eravamo convinti che sarebbero tornati a prenderci, soprattutto perché tra di noi c'era una donna incinta, ma poi nessuno si è fatto vivo" hanno raccontato i Campbell, gli unici dello sfortunato gruppetto con una carta di credito a spendere oltre 5 mila dollari nel tentativo di raggiungere la nave, pagando hotel e cibo per tutti. Il gruppo si è messo in viaggio nel tentativo di risalire sulla nave in Gambia, ma per colpa della bassa marea non è stato possibile per la nave della Norwegian attraccare. Il prossimo tentativo ci sarà oggi, mercoledì 3 aprile, sulla costa senegalese, dove la nave da crociera farà uno scalo. Questa volta, a meno di altri colpi di scena, dovrebbero riuscire a salire a bordo e continuare il viaggio.