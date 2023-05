La Francia tende la mano a Meloni: incontro con Macron la prossima settimana

Francia-Italia, incontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni la prossima settimana

"Il presidente Emmanuel Macron avrà certamente l'occasione di vedere Giorgia Meloni la settimana prossima in diversi momenti, a Reykjavik e poi al vertice del G7 in Giappone. Riteniamo, quindi, che ci sarà sicuramente uno scambio di vedute in questi due incontri". Lo hanno dichiarato fonti dell'Eliseo in un briefing sulla partecipazione del presidente francese al summit del Consiglio d'Europa che si terrà nella capitale islandese il 16 e 17 maggio prossimi.

"L'Italia resta un partner molto importante per la Francia e il dialogo prosegue a tutti i livelli fra Roma e Parigi", hanno assicurato le fonti parigine. Invece, in riferimento alle voci di una possibile visita della Meloni in Francia nel prossimo mese di giugno, rispondono che a questo proposito "non ci sono date confermate".

Intanto, quello convocato a Reykjavik sarà il quarto summit nella storia del Consiglio d'Europa. Secondo l'Eliseo, l'incontro sarà l'occasione per i 46 Stati membri dell'organismo di "inviare un messaggio di sostegno ed unità" a Kiev ma anche "di ricordare il legame ai principi e ai valori del Consiglio d'Europa: democrazia, Stato di diritto e diritti umani". Non a caso, la Russia è stata esclusa, già lo scorso anno in seguito all'invasione dell'Ucraina.