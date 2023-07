Francia, la moda si scontra con la realtà: cancellata la sfilata di Celine

Francia nel caos, cancellata la sfilata di moda di Celine

Con poche righe e un comunicato stampa inaspettato, la maison di moda francese Celine, appartenente al colosso del lusso Lvmh, ha annullato la sua sfilata a sole 24 ore dall'ora prevista. "A causa degli eventi degli ultimi giorni e per evitare qualsiasi rischio potenziale per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team, siamo spiacenti di informarvi che stiamo annullando la sfilata Celine homme s-s 2024, che si sarebbe dovuta tenere a La Gaité Lyrique questa domenica 2 luglio alle 20.30", si legge.

"Una sfilata di moda a Parigi, in un momento in cui la Francia e la sua capitale sono in lutto, sembra, dal mio punto di vista, sconsiderata e del tutto fuori luogo", ha spiegato Hedi Slimane, direttore creativo di Celine, sul suo profilo instagram. "Cancellare lo show all'improvviso è un danno per la maison e un grande dispiacere per il mio team, gli atelier, la stampa, i talent e tutti gli invitati. Ma la loro sicurezza è prioritaria".

Il riferimento è ai disordini scoppiati in Francia dopo l'uccisione, martedì scorso a Nanterre, nella periferia di Parigi, del giovane Nahel da parte di un poliziotto. Il ragazzo di 17 anni, che guidava una Mercedes senza patente, non si è fermato come richiesto da due agenti, e uno di loro ha aperto il fuoco con l'arma di servizio, uccidendolo. L'agente è stato indagato per omicidio volontario e messo agli arresti in vista del processo. Arrestate finora 1300 persone.