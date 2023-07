La Russia bombarda il porto di Odessa: "Rappresaglia per l’attacco in Crimea"

Guerra Russia Ucraina, Putin bombarda a est per bloccare le esportazioni

Non s'arresta la guerra tra Russia e Ucraina giunta ormai al giorno 510. Nella notte la difesa di Kiev ha abbattuto 6 missili Kalibr lanciati verso Odessa e 21 droni iraniani che si stavano avvicinando alla regione. Lo ha reso noto il Comando militare meridionale, precisando che "i detriti dei missili hanno danneggiato le infrastrutture portuali", dove vengono caricate le navi per l'esportazione di grano. Secondo il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak, "l'attacco notturno della Russia a Odessa e Mykolaiv prova che lo Stato terrorista russo vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari Paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine". Mosca: "Siamo avanzati di circa 1,5 chilometri nella regione di Kharkiv".