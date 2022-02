Legge marziale in Ucraina: cosa vuol dire?

Invasione russa: la dura reazione di Zelensky

In seguito all’invasione russa, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato la legge marziale, esortando i cittadini a non farsi prendere dal panico e a restare a casa. La legge marziale è in vigore dalle ore 5.00 del 24 febbraio 2022, per un periodo di 30 giorni. Lo stesso provvedimento, sempre per 30 giorni, era stato assunto nel 2018, in risposta al sequestro da parte della Russia di tre navi della marina militare ucraina nello stretto di Kerč’, tra il Mar d’Azov e il Mar Nero.

Che cos'è e cosa prevede la legge marziale?

La legge marziale è un sistema di governo straordinario, con una serie di norme che vengono introdotte in un determinato Paese in caso di guerra o, meno frequentemente, per calamità naturale, attentati o altri eventi di particolare gravità. Nel periodo in questione, la legge marziale sostituisce le leggi ordinarie, che vengono sospese, e il controllo della normale amministrazione della giustizia, che passa ai tribunali militari. In Ucraina la legge marziale durerà 30 giorni e potrà essere prorogata per altri 30, in caso di necessità. Sono state introdotte restrizioni sui mezzi di trasporto, il divieto di sciopero e un supplemento di misure protettive alle infrastrutture critiche, ad esempio aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e strade di importanza strategica. Le autorità ucraine potranno decidere inoltre se introdurre il coprifuoco o altre restrizioni.

Crisi Ucraina-Russia: aggiornamenti oggi 24 febbraio 2022: è cominciato l’attacco

Nel decreto di Zelensky si legge che i diritti costituzionali e le libertà delle persone e dei cittadini possono essere temporaneamente limitati, così come possono essere introdotte restrizioni temporanee ai diritti e agli interessi legittimi delle persone giuridiche. Il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina deve immediatamente mettere in atto un piano per attuare e garantire le misure del regime legale della legge marziale in Ucraina, per fornire finanziamenti adeguati. Le amministrazioni regionali, le città-stato di Kiev e gli organi di autogoverno locale dovrebbero istituire consigli di difesa e fornire assistenza al comando militare nell'introduzione e nell'attuazione delle misure del regime della legge marziale. Il Ministero degli Affari Esteri deve informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite e i funzionari esteri sulle restrizioni ai diritti umani e civili e alle libertà, che è una deviazione dagli impegni previsti dal Patto internazionale su Diritti Civili e Politici, e circa il limite di tali deviazioni e le ragioni di tale decisione.

