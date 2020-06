Libia, Erdogan: "Accordi con Usa, può 'iniziare una nuova era'"

Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto degli "accordi" che potrebbero portare all'inizio di una "nuova era" nella gestione della crisi libica. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente 'Trt' a seguito di un colloquio telefonico con Donald Trump.

"Dopo i nostri colloqui sul processo di transizione in Libia, può iniziare una nuova era tra Turchia e Usa", ha affermato Erdogan, aggiungendo che sono stati raggiunti "alcuni accordi", ma senza aggiungere dettagli in merito. In precedenza l'ufficio di Erdogan aveva reso noto in un comunicato che i due leader avevano concordato di continuare la loro stretta cooperazione sulla Libia.

Di Maio: "Italia mette a disposizione una fregata e due aerei"

L'Italia è "particolarmente preoccupata" per la situazione in Libia e metterà a disposizione dell'Operazione navale Irini per l'applicazione dell'embargo sulle armi in Libia una fregata e due aerei. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita ad Atene.

All'operazione va garantito il "massimo bilanciamento", ha detto Di Maio, "per non favorire una delle due parti in conflitto, ma la fine del conflitto bloccando l'ingresso delle armi". Inoltre, ha aggiunto il capo della Farnesina, è "fondamentale" che all'operazione siano garantiti non solo assetti navali, ma anche assetti aerei e satellitari.