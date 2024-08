Londra, accoltella una donna e una bimba di 11 anni: arrestato un uomo

Londra, due persone sono state accoltellate da un uomo: si tratta di una donna di 34 anni e una bambina di 11. L'aggressore è stato arrestato

Quest'anno in Inghilterra sembra andare tristemente di moda il coltello. Nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto, un uomo ha accoltellato una donna di 34 anni e una bambina di 11 in pieno giorno e nel pieno centro della capitale inglese, precisamente a Leicester Square. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti della polizia londinese, gli stessi che hanno comunicato la notizia su X (l'ex Twitter).

Officers are at the scene of a stabbing in Leicester Square.



A man has been arrested & is in custody.



We don't believe there are any outstanding suspects.



Two victims, an 11-yr-old girl & a 34-yr-old woman, have been taken to hospital & we await an update on their condition. — Westminster Police | Central West BCU (@MPSWestminster) August 12, 2024

La zona in cui è avvenuta l'aggressione è molto affollata dai turisti, spesso anche parecchi italiani. Non è chiaro se le vittime fossero straniere, turiste o residenti, così come non si sa nulla sulle loro condizioni attuali. Alcuni testimoni oculati hanno raccontato di aver visto come la donna e la bambina siano state aggredite prima e, poi, soccorse dai commessi di un negozio lungo la strada in attesa dell'arrivo dei paramedici. Le due vittime sono state trasportate in ospedale con l'ambulanza, mentre l'aggressore è stato arrestato e trasferito in carcere. Al momento, l'uomo è l'unico sospettato e non sembrano esserci complici.

Attorno al punto dell'accoltellamento, gli agenti hanno reato un cordone in modo che nessuno possa avvicinarsi. Sono evidenti le macchie di sangue perso dalle due vittime. È l'ennesimo episodio di violenza nel Regno Unito in questo periodo scosso da disordini provocati da gruppi di ultradestra. Sono razzisti, odiano i migranti e i musulmani dopo la strage di Southport (Liverpool) in cui hanno persone la vita tre bambine per colpa di un 17enne (la cui identità è stata intacatta da notizie false che non hanno fatto altro che far crescere l'odio). Stando a quanto riporta Ansa, Downing Street mantiene alto il livello di allerta nonstante la relativa tranquillià del week end.