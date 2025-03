Cos'è Long Neptune, il nuovo missile ucraino a lungo raggio che può colpire Mosca

Long Neptune, il missile ha superato i test: l'annuncio di Kiev

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha rivelato che l'Ucraina ha testato con successo in combattimento il suo nuovo missile Long Neptune di produzione nazionale con una gittata di 621 miglia (1.000 chilometri). Lo riferiscono i media ucraini. Questo significa che il nuovo missile a lungo raggio è in grado di colpire direttamente Mosca.

"Il Long Neptune è stato testato e utilizzato con successo in combattimento", ha affermato Zelensky. Grazie ai nostri sviluppatori, produttori e militari ucraini. Continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza ucraina", ha aggiunto. Secondo il canale Telegram ucraino Exilenova+, l'attacco di venerdì alla raffineria di petrolio di Tuapse potrebbe essere stato effettuato dal nuovo Neptune, che è una versione potenziata di quello con cui nell'aprile 2022 venne affondato l'incrociatore russo Moskva della flotta del Mar Nero.

Cos'è Long Neptune, il nuovo missile ucraino che può colpire Mosca

Il Long Neptune è un missile a lungo raggio sviluppato in Ucraina. Si tratta di una versione potenziata e migliorata del precedente R-360. Progettato in origine per colpire obiettivi navali a distanze di circa 300 chilometri, il Neptune è stato impiegato con successo dall'Ucraina fin dall'inizio dell'invasione russa. Nell'aprile 2022, due missili Neptune furono responsabili dell'affondamento dell'incrociatore russo Moskva, ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero. Secondo le ultime informazioni, il Long Neptune può essere lanciato dai medesimi tubi di lancio utilizzati per il precedente missile, assicurando un'alta interoperabilità e un uso più economico delle risorse. Inoltre, grazie a un sistema di guida avanzato e al posizionamento satellitare, il Long Neptune è capace di colpire non solo bersagli navali, ma anche obiettivi terrestri.