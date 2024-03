Macron da Scholz: "Prepariamoci alla guerra. Putin non può e non deve vincere"

Guerra Ucraina, la Francia avvisa il mondo: "La Russia va fermata in qualsiasi modo"

Macron non usa mezzi termini. "Prepariamoci alla guerra. Putin non può e non deve vincere. Il presidente francese parla in tv e oggi sarà a Berlino per un vertice d'urgenza con il cancelliere tedesco Scholz. Macron torna a "non escludere" l’invio di truppe in Ucraina, un’ipotesi che ha diviso l’Europa ma che - riporta Repubblica - il leader francese ribadisce, nella veste di capo delle Forze armate nell’unico Paese dell’Ue dotato dell’arma nucleare. "Volere la pace non è scegliere la sconfitta". prosegue Macron, ripetendo che "tutte le opzioni" militari sono sul tavolo. "Se la Russia dovesse vincere, la vita dei francesi cambierebbe. Non avremmo più sicurezza in Europa".

"Il contesto è cambiato" osserva il leader francese che oggi sarà a Berlino. Convocare in tutta fretta una riunione formato Weimar - Germania, Francia, Polonia - è stata un’urgenza del premier polacco Donald Tusk. Durante il suo recente incontro a Washington con il presidente americano Joe Biden, racconta un’autorevole fonte polacca, Tusk - riporta Repubblica - sarebbe stato informato dell’enorme allarme che agita l’intelligence americana sulla situazione in Ucraina "e in tutta l’area dell’Est Europa" a proposito di azioni che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe intraprendere nei prossimi mesi. Adesso Parigi e Berlino valutano di sbloccare gli interessi sui fondi russi congelati per aiutare Kiev. Il rischio di un'escalation.