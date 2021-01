Maduro prepara esproprio dei beni dei residenti all'estero

La prima vicepresidente dell'Assemblea nazionale di Nicolás Maduro, Iris Varela, ha sottolineato che tra le sue principali proposte per il periodo legislativo 2021-2026 c'è quella di emettere mandati di arresto contro i deputati del Parlamento di Juan Guaidó, confiscare le terre e i beni dei produttori al di fuori del paese e revocare la nazionalità venezuelana delle persone accusate di tradimento e cospirazione. Il leader chavista ha indicato che sta gestendo tre proposte con le quali intende eseguire un piano di controllo da parte della Assemblea Nazionale, per applicare l'ordine di Nicolás Maduro di "radicalizzare la democrazia", secondo il quotidiano locale El Pitazo. Una delle sue proposte sarà la confisca di tutti i beni e le terre che sono in disuso perché i loro proprietari sono fuori dal paese. Ha indicato che i proprietari dei beni produttivi hanno l'obbligo di renderne conto e di mantenerli attivi.

“Ieri stavo parlando con il governatore di Guárico (José Vásquez) e gli ho detto che ci sono aziende agricole che potrebbero essere molto produttive. Se qualcuno qui, qualunque sia il suo nome, assume un bene che è in produzione, è obbligato a mantenerlo in produzione ", ha detto Varela.. Allo stesso modo, ha sottolineato che l'eventuale decreto includerebbe la pubblicazione di tutti i beni confiscati dallo Stato e i nomi delle persone a cui sarebbero assegnati per tenere traccia di chi deve ora rispondere della loro produttività. Sebbene la misura, in un primo momento, sembri concentrarsi sulle terre dei produttori agricoli, Varela ha affermato che potrebbe essere applicata anche a immobili come le case, sempre secondo alcune fonti ascoltate dal quotidiano El Pitazo.

“Qui ci sono palazzi di quelle persone che attualmente vivono nei ricchi quartieri della Spagna, quei palazzi potrebbero essere cliniche perfettamente popolari", ha detto la leader socialista. Un'altra proposta che Varela aveva già reso pubblica in precedenza nella sua campagna era la richiesta alla Corte giudiziaria per il regime dei mandati di arresto contro il presidente in carica Juan Guaidó e i deputati della legittima Assemblea Nazionale, riconosciuti da quasi 60 democrazie in tutto il mondo, per presunto tradimento al paese. Varela ha assicurato che sarà una delle prime misure che il Chavismo prenderà e sebbene abbia menzionato sia Guaidó che il vice Julio Borges, ha anche indicato la coordinatrice del partito Vente Venezuela, María Corina Machado, nonostante non sia parlamentare. Sulla stessa linea, la terza proposta dell'ex ministro degli Affari penitenziari del regime sarà quella di approvare un provvedimento che consenta la revoca della nazionalità venezuelana a quei leader politici che, a suo avviso, hanno tradito il Paese con “complotti contro il governo di Nicolás Maduro e chiede un intervento militare straniero ”.

Tale provvedimento comporterebbe una violazione dell'articolo 35 della Costituzione. “Che la nazionalità venezuelana venga revocata a chiunque si sia unito all'ondata di cospirazione che chiede un'invasione militare, perché quello che hanno chiesto è la guerra e quella guerra ha generato morti. Queste persone non sono degne di portare la nazionalità venezuelana. Con questo tutte le opzioni sono sul tavolo ”ha dichiarato il funzionario chavista. Insomma dopo le elezioni farse dello scorso Dicembre adesso sembra arrivare la resa dei conti finali con una opposizione, che già prima del voto era stata messa sotto silenzio e decimata dalla repressione di Maduro.