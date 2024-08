Mai morti tanti giornalisti come a Gaza, i reporter europei scrivono alla Ue: "Sanzionate Israele"

La Convenzione di Ginevra definisce l’uccisione e il maltrattamento di giornalisti sui campi di battaglia un “crimine di guerra” e stabilisce che “devono essere protetti”. In una guida alla sicurezza dei giornalisti, edita dalla International Federation of Journalist nel 2003, si legge che quell’anno furono 52 quelli uccisi nel mondo, diciotto dei quali in Iraq, conflitto che segnò uno “spartiacque nella storia del giornalismo internazionale e in particolare sul ruolo dei reporter”, che a partire da quel conflitto si “trasformarono da testimoni civili in veri e propri bersagli”.

Già allora gli autori del manuale amaramente constatavano che “oggi chi cerca di fare informazione viene considerato una scomoda, fastidiosa presenza e quindi, in ultima analisi, bersaglio”. E più avanti aggiungevano “La democrazia non può funzionare se i giornalisti lavorano nella paura, ma molti politici e funzionari di stato ritengono che un giornalista spaventato possa diventare un giornalista “docile”.

A distanza di 20 anni dalla guerra in Iraq, la guerra a Gaza, compendio dei mali e delle perverse derive dell’Occidente, deve forse includere e certificare anche la morte del giornalismo?

La paura e l’incertezza denunciata allora in quella guida sono diventate la normalità. In quasi 11 mesi dall’inizio della guerra a Gaza, sono stati uccisi più giornalisti che qualsiasi altro conflitto registrato nel mondo fra XIX e XXI secolo. Dal 7 ottobre sono 165 i reporter, vide operatori e fotografi palestinesi assassinati da Israele; molti di loro sono stati presi di mira sul campo, mentre lavoravano; altri fatti letteralmente saltare in aria mentre si trovavano in casa o nelle tende dove dormivano, non di rado insieme alle loro famiglie. Per non contare poi tutte le morti collaterali dei loro famigliari, assassinati per intimidirli, spaventarli, ricattarli e spingerli a “gettare la spugna” e scappare dall’inferno di Gaza. Una carneficina nella carneficina che ha sollevato l’indignazione dell’intera comunità di giornalisti occidentali e che li ha spinti a protestare e pretendere dall’Europa una presa di posizione rispetto a Israele.

In una lettera congiunta scritta da Reporters Sans Frontières e firmata da altre 59 organizzazioni stampa internazionali, inviata il 26 agosto a Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, a Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone della Commissione europea, e in copia conoscenza a tutti i Ministeri degli esteri degli Stati membri dell'UE, viene chiesto alla UE di adottare misure urgenti, di sospendere l'accordo di associazione con Israele e adottare sanzioni mirate. L’appello, nel quale Israele viene accusato di “massacrare giornalisti” a Gaza, arriva in vista dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'UE previsto a Bruxelles il prossimo 29 agosto.

Uno dei casi più recenti è avvenuto lo scorso 31 luglio, giorno in cui il giornalista di Al Jazeera Ismail al-Ghoul e il cameraman Rami al-Rifi sono stati assassinati da un drone israeliano che ha preso volontariamente di mira la loro auto, mentre stavano lavorando, vicino a Gaza City. Insieme a loro è stato ucciso un giovane palestinese di 17 anni, Khaled al-Shawa, che stava passando nei pressi in bicicletta. Come ha scritto il suo collega Mohammed R. Mhawish in un articolo pubblicato sulla rivista israelo-palestinese +972mag, “Ismail era disarmato. Non aveva in mano una pistola né stava sparando un razzo e non rappresentava una minaccia per nessuno.

Al contrario, era chiaramente riconoscibile come giornalista, indossava il giubbotto antiproiettile e l’elmetto di protezione. Tuttavia, l’esercito israeliano lo ha considerato un bersaglio e lo ha decapitato con un drone, in quella che è stata una delle immagini più crudeli trasmesse in televisione durante questa guerra”. Pochi mesi prima, Ismail al-Ghoul era stato arrestato dall’esercito israeliano mentre stava documentando la loro incursione nell’ospedale Al-Shifa, nel tentativo di impedirgli di divulgare il suo reportage, e dopo poche ore era stato rilasciato.

Fare informazione non dovrebbe mai essere un crimine. Ora sappiamo che per Israele lo è. E qualunque giornalista che si trovi a Gaza o in Cisgiordania sa che per che per fare il suo lavoro e raccontare la verità “deve mettere in conto di pagare il prezzo più alto”: la sua vita.

Testo integrale della lettera tradotto in italiano:

Le nostre organizzazioni scrivono per chiedere all'Unione europea di agire contro l'uccisione senza precedenti di giornalisti e altre violazioni della libertà dei media da parte delle autorità israeliane, in violazione degli obblighi di Israele in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario (DIU). Questi fanno parte di abusi diffusi e sistematici commessi dalle autorità israeliane a Gaza,

in Cisgiordania, in Israele e altrove, come documentato o riconosciuto da ONG israeliane, palestinesi e internazionali, esperti delle Nazioni Unite, dalla Corte internazionale di giustizia e in una richiesta di mandati di arresto da parte del Procuratore della Corte penale internazionale. Queste violazioni dovrebbero innescare la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele e ulteriori sanzioni mirate dell'UE contro i responsabili. Purtroppo, i 27 governi dell'UE devono ancora riconoscere, attribuire e condannare all'unanimità i crimini delle forze israeliane a Gaza.

Dal 7 ottobre 2023, quando i combattenti guidati dall'ala armata di Hamas hanno effettuato numerosi e coordinati attacchi contro i civili e preso ostaggi in Israele, l'amministrazione Netanyahu ha intrapreso una serie di misure senza precedenti per limitare la libertà dei media che hanno effettivamente portato all'istituzione di un regime di censura. Gli attacchi in corso contro giornalisti e libertà di stampa da parte delle autorità israeliane che richiedono un'azione urgente includono:

Omicidi senza precedenti di giornalisti: le organizzazioni per la libertà di stampa, tra cui il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), Reporter senza frontiere (RSF) e la Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) hanno registrato l'uccisione di oltre 100 giornalisti e operatori dei media palestinesi a Gaza, nonché di due giornalisti israeliani e tre libanesi, dal 7 ottobre, rendendolo il periodo più mortale per i giornalisti nei decenni in cui queste organizzazioni hanno raccolto dati. Molti di questi giornalisti indossavano le insegne della stampa quando sono stati uccisi. La decimazione e lo spostamento del corpo stampa di Gaza ha comportato che siano rimasti meno giornalisti locali a riferire sulle ostilità a Gaza.

Omicidi mirati di giornalisti: il CPJ ha scoperto che le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno preso di mira e ucciso direttamente almeno cinque giornalisti e il CPJ sta esaminando almeno altre 10 morti che indicano un possibile attacco da parte delle IDF. Altre organizzazioni come RSF ritengono che il numero di uccisioni mirate possa essere più alto. Documentare e verificare i dettagli necessari per concludere che si è verificato un attacco, mentre l'accesso a Gaza è limitato e le condizioni di segnalazione rimangono disastrose, è difficile. L'uccisione mirata o indiscriminata di giornalisti, se commessa deliberatamente o sconsideratamente, è un crimine di guerra. In uno di questi attacchi, un attacco di carri armati delle IDF ha ucciso il giornalista della Reuters Issam Abdallah nel Libano meridionale il 13 ottobre, come documentato da ampie indagini indipendenti da parte di organizzazioni per i diritti umani e i media e supportato da un'ampia analisi video forense. 3 Altri sei giornalisti sono rimasti feriti.

Divieto di accesso ai media indipendenti a Gaza: mentre alcune restrizioni al giornalismo sono comuni in guerra, il divieto totale effettivo di ingresso a Gaza per i giornalisti, sia cittadini stranieri che giornalisti israeliani e palestinesi, non ha precedenti nei tempi moderni. I giornalisti hanno potuto fare reportage dalle linee del fronte in quasi tutti i principali conflitti negli ultimi tre decenni: dall'Ucraina al Ruanda. In confronto, nonostante l'ufficio stampa del governo israeliano abbia rilasciato credenziali per i media a circa 2.800 giornalisti internazionali per entrare in Israele dall'inizio del conflitto, solo alcuni giornalisti selezionati sono stati autorizzati a entrare nella Striscia di Gaza, tutti sotto scorta militare israeliana e con restrizioni al giornalismo. 4 Di conseguenza, più di 70 organi di stampa e organizzazioni della società civile hanno recentemente sollecitato che Israele garantisca un accesso indipendente a Gaza.

Detenzione arbitraria da record: dal 7 ottobre, Israele ha arrestato almeno 49 giornalisti e operatori dei media, spesso senza accusa, in quella che loro e i loro avvocati affermano essere una ritorsione per il loro giornalismo e i loro commenti. Almeno 13 sono trattenuti in detenzione amministrativa, una politica in base alla quale un comandante militare può trattenere un individuo senza accusa, in genere per sei mesi, con la motivazione di impedirgli di commettere un reato futuro, e prorogata per un numero illimitato di volte. L'uso di questa procedura è stato ripetutamente dichiarato una forma di detenzione arbitraria dall'ONU.

Sparizione forzata: i giornalisti palestinesi Nidal Al-Wahidi e Haitham Abdelwahid sono stati trattenuti dalle autorità israeliane dal 7 ottobre, mentre stavano scrivendo un reportage sull'attacco guidato da Hamas nel sud di Israele. Da allora, le autorità israeliane si sono rifiutate di divulgare informazioni sulla loro ubicazione, sui motivi legali del loro arresto o persino di confermare che siano ancora vivi.

Accuse di tortura e maltrattamenti: sono in aumento le accuse di tortura e maltrattamenti da parte di giornalisti durante gli arresti o la detenzione da parte delle autorità israeliane. Mentre la mancanza di accesso a Gaza ha ostacolato la capacità delle organizzazioni di ricerca di confermare in modo indipendente questi resoconti, sono coerenti con le prove di maltrattamenti sistemici di detenuti in custodia israeliana documentate da organizzazioni della società civile e dalle Nazioni Unite.

Censura e gravi limitazioni della libertà dei media: più in generale, gli impedimenti legali e le significative limitazioni alla cronaca indipendente in Israele e nei territori palestinesi occupati si sono ampliati dal 7 ottobre. In Israele, la libertà di stampa è stata limitata da un numero crescente di articoli vietati, dalla retorica anti-stampa dei funzionari governativi, dai presunti tentativi di controllare apparentemente i notiziari e dagli attacchi ai giornalisti israeliani, tra le altre minacce. Ad aprile 2024, Israele ha anche approvato una legge che autorizza il governo a vietare temporaneamente la trasmissione di notiziari internazionali in Israele se sono ritenuti una minaccia alla sicurezza nazionale, con conseguente chiusura di Al Jazeera in Israele. A maggio 2024, Israele ha temporaneamente confiscato l'attrezzatura dell'Associated Press per aver fornito feed video in diretta ad Al Jazeera. Ci sono anche continue chiusure di Internet che impediscono alle notizie e testimonianze da Gaza di raggiungere il mondo esterno, ampie accuse di molestie e intimidazioni e segnalazioni che più di 50 uffici stampa sono stati distrutti o danneggiati a Gaza.

Mancata indagine o mancata chiamata a rispondere dei responsabili: nonostante i ripetuti appelli delle organizzazioni della società civile, nessuno di questi attacchi, uccisioni o altre accuse di abuso contro i giornalisti è stato indagato in modo trasparente o completo dall'IDF. L'IDF ha un modello di impunità di lunga data che precede l'attuale conflitto: nel maggio 2023, il CPJ ha documentato almeno 20 giornalisti uccisi dall'IDF negli ultimi 22 anni, tra cui la giornalista americano-palestinese Shireen Abu Akleh, e nessuno è mai stato accusato o ritenuto responsabile per le loro morti. I gruppi per i diritti umani israeliani B'Tselem e Yesh Din hanno indipendentemente concluso che quando si verificano indagini militari israeliane, servono come "meccanismo di insabbiamento", risultati che sono supportati da altre organizzazioni come Human Rights Watch. I giornalisti svolgono un ruolo indispensabile nel documentare e denunciare crimini di guerra e altre violazioni dei diritti umani. L'effetto cumulativo di questi abusi è quello di creare le condizioni per un vuoto informativo, così come per propaganda e disinformazione. Mentre Israele sostiene che le sue azioni servono a mantenere al sicuro il suo popolo, la storia dimostra che la censura e la negazione del diritto all'informazione sono un percorso imperfetto verso la pace o la sicurezza. Pertanto, oggi vi scriviamo per chiedere la sospensione dell'accordo di associazione Israele/UE sulla base del fatto che ha violato i diritti umani e il diritto penale internazionali e per l'adozione di sanzioni mirate contro i funzionari dell'IDF e altri responsabili.

Inoltre, i leader europei dovrebbero chiedere inequivocabilmente e pubblicamente che Israele soddisfi le seguenti richieste sulla libertà di stampa:

Garantire l'accesso e sostenere la libertà di informazione

Togliere il blocco ai giornalisti internazionali, israeliani e palestinesi dall'accesso indipendente a Gaza.

Revocare la legislazione che consente al governo di chiudere i canali esteri e astenersi da qualsiasi ulteriore limitazione legale o regolamentare delle attività dei media.

Liberare tutti i giornalisti palestinesi dalla detenzione amministrativa o che sono altrimenti detenuti senza accusa.3

Proteggere la vita dei giornalisti

Rinunciare all'uccisione indiscriminata e deliberata di giornalisti.

Garantire la sicurezza di tutti i giornalisti, inclusa la possibilità di consegnare attrezzature per la raccolta di notizie e dispositivi di sicurezza ai reporter di Gaza e della Cisgiordania.

Consentire a tutti i giornalisti che cercano di evacuare da Gaza di farlo.

Garantire la responsabilità e porre fine all'impunità

Riformare in modo trasparente le sue procedure di indagine per garantire che tutte le indagini su presunti crimini di guerra, condotta criminale o violazioni dei diritti umani siano rapide, approfondite, efficaci, trasparenti, indipendenti e in linea con le pratiche accettate a livello internazionale. Le indagini sugli abusi contro i giornalisti devono quindi essere condotte tempestivamente in conformità con queste procedure.

Consentire agli investigatori internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani, inclusi i relatori speciali delle Nazioni Unite (ONU), gli investigatori della Corte penale internazionale e la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e Israele, accesso illimitato a Israele e ai territori palestinesi occupati per indagare su sospette violazioni del diritto internazionale da parte di tutte le parti.

Grazie per aver preso in considerazione le nostre richieste.

Firmatari:

Testo integrale originale in inglese: https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2024/08/IOPT_EU_Joint%20Letter_8.21.2024_FINAL.docx.pdf