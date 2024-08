Scoppia la guerra tra Israele e Libano: Idf attacca Hezbollah. Netanyahu: “Abbiamo agito subito contro i preparativi"

Scoppia la guerra tra Israele e Libano: rappresaglia di Hezbollah, Tel Aviv risponde. Gallant dichiara lo stato d'emergenza per 48 ore

Mentre al Cairo è in corso il vertice per il cessate il fuoco tra Tel Aviv e Gaza, Hezbollah lancia l'annunciata rappresaglia su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut nel luglio scorso sparando centinaia di razzi e droni esplosivi contro Israele. L'esercito israeliano risponde, prima con attacchi preventivi poi con un'aggressione più massiccia colpendo centinaia di obiettivi. La popolazione è stata esortata ad allontanarsi. In Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e l'aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso. Tra gli obiettivi degli Hezbollah - riferisce l'Idf - anche il ministero della Difesa israeliano a Tel Aviv.

Netanyahu: "Visti i preparativi dell'attacco, abbiamo agito subito"

Questa mattina all'alba abbiamo scoperto i preparativi di Hezbollah, che era pronto ad attaccare Israele, abbiamo dato ordine all'esercito di agire subito per eliminare la minaccia. L'Idf sta operando con forza, ha distrutto decine di razzi diretti al nord. Chiedo ai cittadini di Israele di seguire le indicazioni di sicurezza", lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella riunione del Gabinetto di sicurezza conclusa alle 08:36 ora locale, le 07:36 ora italiana. "Colpiamo chi ci colpisce", ha aggiunto Netanyahu.

Israele, Idf: 100 caccia distruggono migliaia lanciarazzi

L'esercito israeliano ha annunciato che 100 aerei dell'aeronautica militare hanno distrutto migliaia di lanciarazzi di Hezbollah puntati sul centro e sul nord del Paese.

Israele, Idf: "Attacco è atto di autodifesa, pronti a fare tutto"

L'Idf ha identificato l'organizzazione terroristica Hezbollah che si preparava a lanciare missili e razzi verso il territorio israeliano. In un atto di autodifesa per eliminare queste minacce, l'Idf sta colpendo gli obiettivi terroristici in Libano, da cui Hezbollah stava pianificando di lanciare i suoi attacchi contro i civili israeliani". Lo ha evidenziato il portavoce dell'IDF, RDML Daniel Hagari, in un comunicato nella notte.

Israele, attacco Hezbollah puntava a ministero Difesa di Tel Aviv. Lanciati 320 razzi e droni su Israele

Hezbollah aveva puntato al ministero della Difesa a Tel Aviv ed altri obiettivi strategici nel centro di Israele. Lo ha riferito una fonte politica alla tv pubblica israeliana Kan. I sistemi di difesa hanno funzionato. Il gruppo terroristico Hezbollah afferma di aver lanciato piu' di 320 razzi verso il nord di Israele nelle ultime ore, insieme a diversi droni carichi di esplosivo. In una dichiarazione, Hezbollah afferma di aver preso di mira 11 basi militari nel nord di Israele.

Intanto, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta "monitorando attentamente gli eventi in Israele e Libano". "È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte", afferma Savett.



Hezbollah afferma di aver avviato un attacco su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut. In una dichiarazione, la milizia sciita ha detto di aver lanciato droni esplosivi contro Israele, prendendo di mira siti militari. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al Arabiya, finora sono stati lanciati piu' di 100 razzi dal Libano verso il nord di Israele.



L'Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato che, a causa delle condizioni di sicurezza, i voli in partenza dall'aeroporto Ben Gurion sono in ritardo e non decolleranno nelle prossime ore. I voli diretti all'aeroporto vengono dirottati verso altri aeroporti della zona. Il primo ministro Benjamin Netanyahu convocherà il gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale, lo ha annunciato il suo ufficio. La riunione plenaria del Consiglio dei ministri regolarmente programmata non si terrà questa mattina.



Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele per le prossime 48 ore. La "situazione speciale sul fronte interno" consente al Comando dell'Idf di emanare restrizioni. L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere avviato degli "attacchi preventivi" in Libano per "prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala" e ha invitato la popolazione ad allontanarsi dalle zone in cui opera l'organizzazione. L'offensiva è stata lanciata, afferma l'Idf, dopo aver rilevato preparativi da parte degli Hezbollah