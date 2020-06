Malawi: circa 6,8 milioni di cittadini al voto per il nuovo presidente

I cittadini del Malawi, nonostante la pandemia, si sono recati ieri alle urne per la votazione del nuovo presidente. A votare sono stati circa 6,8 milioni di cittadini, i candidati in lizza per la carica sono: l'attuale presidente Peter Mutharika, il leader dell'opposizione Lazarus Chakwera e Peter Kuwani.

Dopo l'annullamento dei risultati elettorali dello scorso anno da parte della Corte costituzionale per "diffuse irregolarità", la votazione si è svolta senza particolari incidenti. Il nuovo presidente della commissione elettorale Chifundo Kachale ha rassicurato sulla correttezza della votazione di quest'anno dichiarando: "Non vogliamo che emergano di nuovo problemi come quelli delle elezioni annullate l'anno scorso".

I due candidati: Mutharika del Democratic progressive party (Dpp) e Chakwera, leader del Malawi congress party (Mcp) si sono appellati alla non violenza. Il portavoce della polizia regionale Williams Kaponda, ha riferito dell'arresto di 20 persone perché in possesso di un'urna elettorale falsa piena di schede contrassegnate.