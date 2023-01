Manichini choc nei negozi afghani. Incappucciati per ordine dei talebani

Sotto il regime dei talebani, i manichini nei negozi di abbigliamento femminile nella capitale afghana di Kabul sono inquietanti, le loro teste avvolte dentro stoffe e tessuti o in sacchetti di plastica nera.

I manichini incappucciati sono un simbolo del dominio dei talebani sull'Afghanistan. Ma in un certo senso sono anche una dimostrazione di resistenza e di creatività da parte dei mercanti di vestiti di Kabul.

Come racconta il giornalista di AP, Ebrahim Noroozii, inizialmente i talebani volevano che i manichini venissero decapitati.

Non molto tempo dopo aver preso il potere nell'agosto 2021, il Ministero del vizio e della virtù talebano ha decretato che tutti i manichini dovevano essere rimossi dalle vetrine dei negozi o che dovevano essere decapitati. Hanno basato l'ordine su una rigorosa interpretazione della legge islamica che proibisce statue e immagini della forma umana poiché potrebbero essere adorate come idoli, sebbene si combini anche con la campagna dei talebani per allontanare le donne dagli occhi del pubblico.

Alcuni venditori di vestiti hanno aderito. Ma altri no. Anzi, si sono lamentati del fatto che non sarebbero stati in grado di mostrare correttamente i loro vestiti o avrebbero dovuto danneggiare preziosi manichini. Così i talebani hanno dovuto modificare il loro ordine e hanno permesso ai proprietari dei negozi di coprire le teste dei manichini, invece di decapitarli.

La varietà di soluzioni escogitate è esposta in Lycee Maryam Street, una strada commerciale borghese fiancheggiata da negozi di abbigliamento nella parte settentrionale di Kabul. Le vetrine dei negozi e gli showroom sono tappezzati di manichini in abiti da sera e vestiti pieni di colori e decorazioni, e tutti con vari tipi di copricapo.

"Non posso coprire le teste dei manichini con plastica o cose brutte perché farebbero sembrare brutti la mia vetrina e il mio negozio", ha detto il proprietario di uno di questi negozi. Come altri proprietari, ha parlato con l'Associated Press a condizione di restare anonimo per paura di rappresaglie.