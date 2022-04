Ucraina, feroci combattimenti a Mariupol."I russi avanzano in modo aggressivo"

Mariupol, 'soldati russi riesumano cadaveri ucraini'

Il comandante della 36/a brigata della Marina ucraina, il maggiore Serhiy Volyna, lancia un appello alle autorita' a "sbloccare Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente": secondo Volyn, da questa mattina sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo, la situazione e' critica". Lo ha detto in un'intervista all'Ukrainska Pravda: "Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione sta precipitando".

Mosca, acciaieria Ilyich a Mariupol sotto controllo russo - Lo stabilimento siderurgico Ilyich a Mariupol e' sotto il controllo dell'esercito russo. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov citato da Interfax. "L'impianto e' stato liberato "da un gruppo di forze russe e unita' della milizia della repubblica di Donetsk a seguito di operazioni offensive", ha affermato Konashenkov in conferenza stampa.

'Evacuazioni difficili, da Mariupol la gente fugge a piedi' - Difficile mettere in opera i nove corridoi umanitari per evacuare i civili concordati per oggi nell'Ucraina orientale e meridionale e annunciati dal vice primo ministro ucraino. Lo dice una portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Lucile Marbeau, citata dalla Bbc. In aree come Mariupol, ha riferito, i corridoi di evacuazione si sono dimostrati ancora piu' difficili: "con le persone che cercano di uscire dalla citta', la linea del fronte e' sempre volatile, le tregue sono fragili, e c'e' anche bisogno che l'intera catena di comando sia consapevole di questa tregua, qual e' il percorso preciso, qual e' la tempistica, e questo e' cio' che lo rende cosi' difficile da attuare", ha spiegato Lucile Marbeau parlando al Today Programme di Radio 4. Tuttavia, ha riferito che i corridoi umanitari hanno avuto successo in alcune zone, con 2.500 persone evacuate ieri dalle regioni di Donetsk e Lugansk.

Mariupol, 'soldati russi riesumano cadaveri ucraini' - Il consiglio comunale della citta' di Mariupol afferma che gli occupanti russi hanno iniziato a riesumare i cadaveri sepolti nei cortili dei blocchi residenziali. Lo scrivono i funzionari su Telegram, citati dalla Bbc. "I soldati russi non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone, ogni cortile ora ha un supervisore per far rispettare questa regola". A Mariupol ci sarebbero, secondo Kiev, 13 forni crematori mobili e le autorita' cittadine sospettano che i russi stiano cercando di coprire i crimini di guerra.

