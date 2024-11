Usa 2024, Cacciari ad Affaritaliani.it: "E' una guerra bene contro il male, non so quanto possa resistere la democrazia"

"Nella società stessa degli Stati Uniti al suo interno è venuta meno ogni tipo di ragione comune, che invece in passato aveva retto perfino con la guerra in Vietnam e nonostante il '68"



"Guerra civile negli Stati Uniti? E' un parolone, però è concreto e forte il rischio di rivolte modello assalto a Capitol Hill e sommosse in alcuni stati dove il risultato è incertissimo, come dimostrano le preoccupazioni delle autorità Usa che stanno predisponendo contromisure". Ad affermarlo, intervistato da Affaritaliani.it, nel giorno delle elezioni presidenziali statunitensi con la sfida serrata tra Kamala Harris e Donald Trump è l'ex sindaco di Venezia e filosofo Massimo Cacciari.



"Le contraddizioni che ci sono da sempre nella società americana di tipo etnico, razziale e sociale si sono fortemente acutizzate. Nella società stessa degli Stati Uniti al suo interno è venuta meno ogni tipo di ragione comune, che invece in passato aveva retto perfino con la guerra in Vietnam e nonostante il '68. Oggi la situazione è totalmente diversa rispetto a quando Al Gore, pur probabilmente in quel caso davvero con brogli elettorali, concesse la vittoria a George Bush nell'interesse superiore dell'unità del popolo americano", sottolinea Cacciari.



Che aggiunge: "Oggi il linguaggio politico è quello della demonizzazione dell'avversario interno ed esterno e in America, ma non solo, è ormai un perenne guerra tra il bene e il male che devasta il tessuto democratico. Trump è il caso più clamoroso ma non è certo solo lui, tutti rappresentano il bene contro il male in una guerra continua. La democrazia invece è dialogo, confronto e anche riconoscere il valore dell'altro. Finora negli Stati Uniti e in Europa si vota liberamente, la Magistratura è ancora indipendente e la stampa libera, ma se continua questo clima di guerra e contrapposizione non so davvero quando possa resistere la democrazia", conclude l'ex primo cittadino di Venezia.