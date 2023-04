Mattarella vola in Polonia: missione su guerra in Ucraina ed Europa

Mattarella in visita in Polonia, il viaggio in Europa centrale del Capo dello Stato

Il capo dello Stato Sergio Mattarella è volato a Varsavia (Polonia), prima tappa del suo viaggio di Stato in Europa centrale. Al suo arrivo il presidente ha subito incontrato una rappresentanza della comunità italiana in Polonia. Lo scopo di questa visita - rinviata a lungo per la pandemia - è tentare di avvicinare le due idee di Europa di cui i due Paesi sono portatori. La Polonia infatti è il fulcro di una dicotomia evidente, divisa com’è tra l’atlantismo anti-russo e una chiara resistenza all’integrazione con l’Unione Europea, alle cui regole e direttive aderisce in modo tiepido.

L’intento conciliatore si è letto fin dalle prime dichiarazioni del presidente ai nostri connazionali espatriati: “La vostra presenza fornisce ai polacchi il volto dell'Italia con una immagine molto apprezzata e fornisce una rete che cementa l'amicizia fra i nostri Paesi". Questo incontro, programmato in tempi non sospetti, assume un valore cruciale alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina per il ruolo chiave che la Polonia detiene nell’attuale assetto geopolitico.

Il programma di Mattarella in Polonia e Slovacchia