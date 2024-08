Medio Oriente, Harris: "Troppi civili uccisi a Gaza”. La destra israeliana: “No a colloqui con Hamas”

Gaza, Harris: "Uccisi troppi civili palestinesi, orribile massacro in scuola"

"Ancora una volta" sono "troppi i civili uccisi" a Gaza. Lo ha ridetto la vice presidente e candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, parlando qualche ora dopo "l'orribile massacro" nella scuola al Tabin a Gaza City, dove in un raid israeliano sarebbero morti un centinaio di civili, mentre le Idf rivendicano di aver ucciso 19 "terroristi" della Jihad islamica e di Hamas. Nel corso di un evento elettorale a Phoenix, in Arizona, Harris - che già aveva denunciato i troppi civili palestinesi morti quando aveva incontrato a Washington Benjamin Netanyahu a fine luglio- ha detto che Israele ha il diritto di "dare la caccia ad Hamas", ma ha anche "la responsabilità importante" di evitare vittime civili.

Mo, Ben-Gvir: "Grave errore Netanyahu se si arrende su negoziato"

La destra israeliana continua a boicottare il negoziato sull'accordo per il cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi, che dovrebbe riprendere giovedì al Cairo o a Doha, con la mediazione di Usa, Egitto e Qatar. In un'intervista a Radio 103 Fm, il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha affermato che sarebbe "un grave errore" se il premier Benjamin Netanyahu cedesse sull'accordo con Hamas, che "stiamo schiacciando". "Quindi adesso dovremmo andare a una conferenza e arrenderci? Questo è un grave errore da parte del primo ministro", ha affermato Ben-Gvir. Che ha continuato: "E' un errore sedersi con Hamas, che ha stuprato, ucciso e bruciato bambini, ci arrendiamo a loro?".

Poi il ministro è tornato a chiedere il taglio degli aiuti e delle forniture di carburante a Gaza. "Se le tagliamo entro una settimana saranno in ginocchio - ha sostenuto - E se fermiamo i camion di aiuti, entro due settimane saranno in ginocchio. Quindi, perché dobbiamo fare un accordo, specialmente un accordo irresponsabile?". "Che follia - ha concluso Ben-Gvir - che errore terribile, che disastro enorme. Noi possiamo raggiungere la vittoria totale".