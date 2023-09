Melania Trump si blinda per il Donald bis e rinegozia l'accordo matrimoniale

Usa, Melania Trump rinegozia l'accordo matrimoniale in vista delle elezioni 2024

Melania Trump ha rinegoziato l'accordo prematrimoniale con Donald Trump in vista di una potenziale seconda vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha appreso in esclusiva il New York Post. "Lo ha fatto dietro le quinte con il suo team. Solo che stavolta è un 'post nup', non un pre nup", ha detto la fonte del tabloid.

Sarebbe in realtà la terza volta che Melania rinegozia i termini economici del suo matrimonio. Al centro, stavolta, sono un miglioramento del futuro finanziario del figlio Barron e condizioni favorevoli anche per lei in termini di soldi e proprietà immobiliari.

Come spiega il Giornale, "la ridiscussione dell’accordo coniugale (la terza da quando i due si sono sposati nel 2005) non vuole assolutamente indicare che lei abbia intenzione di porre fine all’unione con il tycoon. Al centro ci sarebbe in particolare il miglioramento del futuro finanziario del figlio 17enne, oltre che condizioni favorevoli per lei in termini di denaro e proprietà immobiliari. Sempre secondo la fonte, la tempistica non è dovuta solo al fatto che Trump è in corsa per ottenere un altro mandato come presidente (e sulla cui vittoria cui pare quindi che anche la moglie nutra parecchie speranze), ma a causa delle sue battaglie legali".