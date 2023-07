Meloni vola da Biden con tre dossier caldi: guerra, Cina e piano Mattei

Guerra Ucraina, Cina e Africa: il viaggio di Meloni negli Usa

Quella di oggi e domani sarà la prima missione a Washington di Giorgia Meloni in veste di presidente del Consiglio e la visita rappresenterà un'occasione importante per riaffermare il forte partenariato fra Italia e Stati Uniti. Fonti diplomatiche spiegano che verranno ribaditi i profondi legami fra i due Paesi, la solidità dell'alleanza transatlantica e verranno discussi i comuni interessi strategici, incluso l'impegno condiviso nel continuare a sostenere pienamente l'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia. Italia e Usa continuano a lavorare per una pace giusta e duratura.

L'incontro con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, previsto oggi alle 15 ora locale, le 21 in Italia, si terrà quindi pochi giorni dopo la Conferenza di Roma sulla migrazione e lo sviluppo, il vertice Fao e la firma dell'accordo Ue-Tunisia e permettera' di porre l'accento sull'attuale strategia italiana verso il Mediterraneo e l'Africa (il cosiddetto Piano Mattei), sull'intreccio di sfide e opportunità securitarie, migratorie ed energetiche al centro dell'attenzione italiana e dell'Unione europea.