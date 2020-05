M.O., Pompeo in Israele. Il segretario di Stato Usa incontrerà Netanyahu

M.O.: Mike Pompeo in Israele incontrerà il premier Netanyahu

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è arrivato oggi 13 marzo in Israele per una visita lampo. Durante la visita incontrerà il premier Benjamin Netanyahu e il leader di Blu e Bianco, Benny Gantz: in agenda l'Iran e la proposta di annessioni delle zone della Cisgiordania occupata previste nel piano dell'amministrazione Trump ma non accettate dai palestinesi. A titolo precauzionale, Pompeo non incontrerà l'ambasciatore americano, David Friedman, perché quest'ultimo presenta "sintomi respiratori" anche se -ha spiegato un portavoce dell'ambasciata- è risultato negativo ai test per la Covid-19.

M.O.: disordini in Cisgiordania, ucciso un 15enne palestinese

Un adolescente palestinese di 15 anni è morto durante scontri con i soldati israeliani nella Cisgiordania occupata, un incidente che si verifica in un momento di crescente tensione nell'area. Lo hanno riferito fonti palestinesi. Il giovane, identificato come Zaid Fadl Qasya, è stato raggiunto alla testa dai colpi di arma da fuoco sparati dai militari nel campo profughi di Al Fawar, vicino a Hebron, nella Cisgiordania meridionale, ha riferito un portavoce del Ministero della Salute palestinese. Nei disordini sono rimasti feriti anche altri 4 giovani, uno che versa in gravi condizioni. Gli scontri sono avvenuti in un clima di crescente tensione nell'area, dove ieri è morto un soldato israeliano colpito alla testa da una pietra lanciata durante un raid dell'esercito in un villaggio palestinese.