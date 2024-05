Morte Maradona, slitta il processo contro otto operatori sanitari. Il caso

È stato rinviato il processo contro medici e infermieri di Maradona

È stato rinviato a ottobre l'attesissimo processo contro otto operatori sanitari accusati di negligenza che avrebbe portato alla morte di Diego Maradona nel 2020. Il processo sarebbe dovuto iniziare la prossima settimana. Lo ha stabilito un tribunale argentino che ha anche deciso di non accogliere, "per il momento", la richiesta di trasferimento del corpo dell'ex stella mondiale del calcio in un futuro mausoleo presentata dai suoi figli.

Maradona, icona dell'Argentina e leggenda del calcio mondiale, è morto per una crisi cardio-respiratoria il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni, da solo, a Tigre, a nord di Buenos Aires, dove era in convalescenza da un intervento di neurochirurgia per un ematoma alla testa. Nel marzo 2023, i tribunali argentini hanno confermato in appello l'imminente processo contro otto operatori sanitari, che erano stati rinviati in tribunale nel 2022 per potenziale negligenza che aveva portato alla morte di Maradona. Tra questi otto professionisti figurano un neurochirurgo e medico curante, un medico clinico, uno psichiatra, uno psicologo, una caposala e infermieri.