Elon Musk se la prende con i dipendenti civili delle basi Usa di Aviano e Vicenza: azzerati i conti correnti

L'obiettivo è migliorare la trasparenza della spesa federale mentre si creerà successivamente un sistema tecnologico centralizzato

Efficienza, regolamentazione dei conti e accentramento tecnologico: non s'arresta il piano di "tagli" federali guidato da Elon Musk. Ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti nella Base di Aviano sono state sospese le carte di credito governative e i relativi conti sono stati azzerati a un dollaro. Ma non solo Aviano. La comunicazione da parte del Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa Usa, è arrivata anche a Vicenza.

Di fatto sono state congelate ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti delle basi Ederle e Del Din le carte di credito governative e i relativi conti per le spese minori, ad esempio cancelleria o rappresentanza, che sono a discrezione si chi ha in uso le carte e quindi senza passare attraverso appalti. Il congelamento al momento durerà 30 giorni e l'obiettivo, si legge su Ansa, è quello di migliorare la trasparenza della spesa federale mentre si creerà successivamente un sistema tecnologico centralizzato che registrerà ogni pagamento e quindi anche quelle discrezionali.