Islamici britannici a favore della Sharia. E la maggioranza sta con Hamas

Guerra, i musulmani britannici stanno con Hamas. Lo rivela un sondaggio

Uno studio condotto su mille musulmani britannici svela il pensiero sulla guerra in Israele della stragrande maggioranza degli intervistati. Il think tank Henry Jackson Society, con sede a Londra, - riporta Lefigaro - ha pubblicato domenica i risultati di un sondaggio online, realizzato dalla società di ricerca JL Partners. Tra il 16 febbraio e il 13 marzo sono stati interrogati mille musulmani britannici maggiori di 18 anni. Da questo studio si apprende in particolare, che solo il 24% degli intervistati ammette che Hamas ha commesso omicidi e stupri in Israele durante l'attacco terroristico del 7 ottobre.

Il 39% ritiene che il movimento islamista non abbia commesso tali abusi, mentre il 38% afferma di "non saperlo". Almeno il 32% dei musulmani intervistati - prosegue Lefigaro - ritiene "auspicabile" l'introduzione della Sharia nel Regno Unito entro 20 anni. Il 45% "non commenta". Il 22% dei musulmani ha anche un'opinione "positiva" della jihad. Il 29% ha un'opinione "né positiva né negativa".