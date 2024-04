Israele ritira le truppe dal Sud di Gaza. Iran: "Nessuna ambasciata è sicura"

Guerra in Medio Oriente, alta tensione tra Israele e l'Iran

Tensione alle stelle in Medio Oriente. Mentre l'apparato della Difesa israeliano "ha completato i preparativi di risposta in caso di qualsiasi scenario che si possa sviluppare con l'Iran", ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant dopo tutte le valutazioni della situazione in atto, l'Iran alza il tiro: "Nessuna delle ambasciate è pià sciura". "Il 7 ottobre è un giorno di dolore per Israele e per il mondo. Niente può giustificare l'orrore scatenato da Hamas. Condanno ancora una volta l'uso della violenza sessuale, della tortura e del rapimento di civili e chiedo il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi", ha invece scritto su X il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Iran: "Nessuna ambasciata di Israele è più sicura"

Un alto funzionario iraniano Yahya Rahim Safavi ha dichiarato che nessuna delle ambasciate israeliane nel mondo è più sicura, come riferisce l'agenzia di stampa Tasnim citata dalla Reuters sul suo sito. Il funzionario, un consigliere della guida suprema Yahya Rahim Safavi, ha parlato in seguito all'attacco attribuito a Israele al consolato iraniano a Damasco del primo aprile. Per il quale Teheran ha minacciato ritorsioni. Nei giorni scorsi Israele ha chiuso 30 ambasciate, compresa quella a Roma.

Guerra, Gallant: "Israele pronto a rispondere all'Iran"

Israele è pronto ad affrontare qualsiasi scenario militare che veda coinvolto l'Iran: lo ha dichiarato il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Yoav Gallant. "I preparativi sono stati completati", si legge in un comunicato diffuso dal Ministero al termine di una riunione fra lo stesso Gallant e i vertici delle forze arate israeliane.

Guerra, Israele ritira le truppe dal Sud di Gaza

Israele ha ritirato nella notte tutte le sue truppe dal sud della Striscia di Gaza, ad eccezione di una brigata. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, spiegando che sul posto e' stata lasciata solo la Brigata Nahal delle Forze di difesa (Idf), con il compito di mettere in sicurezza il cosiddetto Corridoio Netzarim, che attraversa la Striscia dal confine nord, nei pressi del kibbutz Beeri (nel sud di Israele), fino alla costa dell'exclave palestinese. Come riporta il quotidiano "Times of Israel", il controllo del corridoio consente alle Idf di effettuare raid nel nord e nel centro della Striscia di Gaza, impedire ai palestinesi di tornare nell'area settentrionale del territorio e consentire alle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti alla popolazione.