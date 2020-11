Myanmar, verso il trionfo di Aung San Suu Kyi: in corso lo spoglio dei voti

Urne aperte ieri 8 novembre in Myanmar per le elezioni politiche, le seconde generali, svolte sotto l’egida della Costituzione attuale, cui prende parte la Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi, che decreteranno la leadership del paese per i prossimi cinque anni.

Nel 2015 il partito ottenne una vittoria schiacciante e oggi punta a mantenere la maggioranza dei due terzi del parlamento che conta in tutto 664 seggi, 500 dei quali interessati dalle elezioni di ieri. Raggiungere questo obiettivo è fondamentale per l'Nld, poiché l'attuale costituzione attribuisce alle Forze armate il potere di nomina del 25% dei seggi di entrambe le camere. Una volta eletti i nuovi parlamentari, le due camere si riuniranno per eleggere il presidente, ma lo spoglio dei voti potrebbe richiedere dei giorni.

Il consigliere di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, raccoglie un largo consenso anche nelle aree delle minoranze, nonostante la disillusione, e considerando però che ai rohingya non è stato consentito di votare.

La leader del Nld ha votato il 29 ottobre, come riporta Agenzia Nova: le autorità del Myanmar hanno infatti dato l'avvio al voto anticipato con priorità agli over 60, per limitare gli assembramenti il giorno delle elezioni e tutelare gli anziani, più esposti al coronavirus.

Suu Kyi, 75 anni, che si è presentata al seggio elettorale con mascherina e guanti in lattice, aveva già espresso contrarietà al rinvio delle elezioni per la pandemia, secondo alcuni per sfruttare al massimo il consenso ricevuto per la gestione dell’epidemia di Covid-19.