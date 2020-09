Nagorno-Karabakh, Turchia: “Noi con l’Azerbaigian, l’Armenia deve ritirarsi’

Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha ribadito il pieno sostegno della Turchia all'Azerbaigian e indicato nel ritiro delle truppe armene "l'unica soluzione della crisi nel Nagorno-Karabakh". "Vogliamo che questo problema sia risolto una volta per tutte alla radice: abbiamo compiuto numerosi sforzi per trovare una soluzione pacifica, tuttavia al momento l'unica via per riportare la pace è il ritiro delle truppe armene dai territori che ha invaso.

Territori che secondo l'Onu appartengono all'Azerbaigian", ha detto Cavusoglu, prima di ribadire il sostegno di Ankara all'Azerbaigian. "Il popolo turco sarà sempre al fianco dei fratelli azeri. È arrivato il momento di portare pace e stabilità nel Caucaso. A livello diplomatico continueremo a supportare Baku", ha poi aggiunto il ministro.

I separatisti armeni hanno rivendicato di aver "abbattuto due elicotteri dell'Azerbaigian", pubblicando in rete anche alcuni video. Nelle ultime ore i combattimenti nel Nagorno-Karabach si sono intensificati con l'intervento dell'artiglieria pesante.