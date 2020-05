Nasa. Il lancio della navicella SpaceX rimandato per il tempo in Florida.

Lo storico ritorno degli Stati Uniti nel mondo dello spazio, atteso dal 2011, dovrà attendere ancora tre giorni.

La partenza dello Spacex, prevista per le 16.33 (ora americana) di ieri ha dovuto essere rimandata per le cattive condizioni del tempo in Florida. La NASA ha quindi dovuto rimandare il lancio della nuova ed innovativa navicella spaziale con a bordo i due astronauti Doglas Hurley e Robert Behnken. I due rimarranno in quarantena per altri tre giorni.

La nuova finestra è prevista per il prossimo sabato pomeriggio alle 15 ora americana.