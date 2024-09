Nasrallah morto, Israele-Iran: ora è escalation. Il mondo trema per la nuova guerra

M.O.: ancora attacchi, Iran Air sospende tutti i voli per Beirut

La compagnia di bandiera iraniana, Iran Air, ha sospeso tutti i voli per Beirut, mentre Israele continua i suoi attacchi aerei sulle roccaforti di Hezbollah a sud della capitale libanese, secondo quanto riportato dai media iraniani. "Iran Air ha cancellato tutti i voli per Beirut fino a nuovo avviso", afferma l'agenzia di stampa Tasnim.

Nasrallah morto, Iran verso invio truppe in Libano

Nei prossimi giorni l'Iran inizierà la registrazione per l'invio delle sue truppe in Libano. Lo dice l'ayatollah iraniano Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell'Iran per gli affari internazionali, secondo quanto riporta l'emittente Usa NBC. "Con la registrazione pubblica, i funzionari concederanno sicuramente il permesso per lo spiegamento delle forze in Libano e sulle alture del Golan", ha affermato Akhtari. "Possiamo inviare truppe in Libano per combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981".

Iran condanna 'crimini Israele a Beirut, Usa complici'

Teheran condanna le operazioni in Libano, i raid contro Hezbollah, storicamente sostenuto dall'Iran, e punta il dito contro Israele e Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Nasser Kanaani, ha parlato di un attacco "crudele, brutale e terroristico" da parte di Israele, condotto con "bombe donate dagli Usa" e ha accusato Washington di "complicità" in quello che considera un "crimine di guerra". Kanaani, riportano stamani i media iraniani, ha denunciato quella che per la Repubblica Islamica è una "palese violazione delle leggi e delle norme internazionali" e della "sovranità, integrità territoriale e sicurezza nazionale" del Libano. "Il proseguimento dei crimini contro la popolazione della Palestina e del Libano dimostra chiaramente che l'appello per un cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali è un inganno chiaro volto a prendere tempo per il proseguimento dei crimini", ha detto Kanaani.

Mo: ucciso anche comandante Pasdaran in Libano in raid su Beirut

Nel raid sul quartier generale di Hezbollah a Beirut, che ha portato alla morte di Hassan Nasrallah, è stato ucciso anche il generale di brigata iraniano Abbas Nilforoushan, comandante in Libano della Forza Quds, unita di elite dei pasdaran. Lo ha riferito il sito di Axios, citando funzionari israeliani e notizie dall'Iran. Nilforoushan supervisionava il Comando operativo dei Guardiani della Rivoluzione, che è direttamente coinvolto in varie operazioni militari e di sicurezza, tra cui la repressione delle proteste in Iran e attività militari all'estero, in particolare in Siria.

