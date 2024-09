Israele: il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso nei bombardamenti a Beirut

Mo: capo forze israeliane dopo annuncio morte Nasrallah, 'non è finita'

"Non abbiamo esaurito tutti i mezzi a nostra disposizione". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore delle forze israeliane (Idf), Herzi Halevi, in dichiarazioni rilanciate dai media locali dopo che le Idf hanno annunciato l'uccisione del leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah.

Mo: Iran, bombardamento di Israele a Beirut è crimine di guerra, Usa complici

Il "bombardamento mirato" da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) sulla capitale del Libano, Beirut, è un "crimine di guerra". "Questo barbaro attacco è stato effettuato con le bombe donate dal regime statunitense" e quindi gli Stati Uniti "sono complici" e dovrebbero essere chiamati a rispondere. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana 'Isna', è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Naser Kanani sottolineando che il bombardamento israeliano di Beirut è un "attacco alla sovranità, all'integrità territoriale e alla sicurezza nazionale del Libano". In questo senso, Kanani ha spiegato che "la continuazione dei crimini" compiuti dal "regime sionista" contro il popolo palestinese e il Libano "dimostra chiaramente che l'appello al cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali è una bufala". "L'intensificazione dei folli attacchi dei sionisti contro la Palestina e il Libano e l'uccisione di cittadini e innocenti sono il risultato dell'inazione della comunità internazionale di fronte a tutti questi crimini e brutalità", sottolinea il portavoce.

Mo: militari israeliani, 'Nasrallah è morto'

Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato che è morto il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, ucciso nei raid di ieri a Beirut. Lo riportano media israeliani, tra cui il Times of Israel e il Jerusalem Post. "Nasrallah non sarà più in grado di terrorizzare il mondo", si legge in un post su X.

Mo: funzionario israeliano, 'difficile credere Nasrallah sia vivo'

"E' difficile credere che ne sia uscito vivo". Lo ha detto al Jerusalem Post un funzionario israeliano parlando delle sorti del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, dopo i raid delle scorse ore contro il Partito di Dio nella capitale libanese Beirut. Operazioni, ha detto la fonte, che avevano Nasrallah tra gli obiettivi.

Mo: incerta sorte Nasrallah, 'silenzio' di Hezbollah

Passate ore dai boati che hanno scosso la capitale libanese Beirut, dopo che i militari israeliani hanno martellato la periferia sud di Beirut, resta incerta la sorte del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato l'uccisione di Muhammad Ali Ismail, responsabile dell'unità missilistica di Hezbollah nel sud del Libano, e del suo vice, Hussein Ahmad Ismail. Secondo i media libanesi, almeno sei persone sono state uccise e 91 sono rimaste ferite nei raid di venerdì contro Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Hezbollah non ha confermato né smentito le voci sulla possibilità che Nasrallah sia stato ucciso, anche se - evidenzia la Bbc - media legati ai Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno sostenuto di avere conferme che "è vivo e in un luogo sicuro". Mentre su X c'è chi, vicino a Hezbollah, chiede ai sostenitori - riporta ancora la rete britannica - di "pregare per la salvezza del loro leader". Nelle ultime ore è arrivata anche una sollecitazione delle Idf agli abitanti della zona di Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah a Beirut, ad allontanarsi da siti e strutture del Partito di Dio. "Continueremo a operare in modo preciso per smantellare le capacità offensive di Hezbollah - si legge in un post su X - Hezbollah in modo strategico ha piazzato armi in zone civili, mettendo a rischio i civili libanesi per colpire i civili israeliani". "La nostra guerra è contro Hezbollah, non contro la popolazione del Libano", ripetono.

Mo: Israele, 'missile lanciato dal Libano cade in zona centrale del Paese'

Un missile terra-terra lanciato dal Libano è caduto in una zona aperta nel centro di Israele. Lo rendono noto i militari israeliani, mentre proseguono le operazioni israeliane nel Paese dei Cedri. In Israele non sono suonate le sirene dell'allarme antiaereo, precisano le Idf su X. Secondo i media israeliani, il missile è finito in mare. Una forte esplosione è stata avvertita nel centro di Tel Aviv. Le sirene sono invece tornate a suonare in varie località nel nord di Israele e in Cisgiordania per lanci di razzi dal Libano. Secondo le Idf, la maggior parte sono stati intercettati.

Mo: Israele, 'eliminato comandante Hamas nel sud della Siria'

Le forze israeliane (Idf) rendono noto di aver ucciso nella notte "il capo della rete terroristica di Hamas nel sud della Siria", Ahmad Muhammad Fahd. E' stato "eliminato mentre pianificava un altro attacco terroristico", comunicano le Idf su X.

"Era responsabile per l'esecuzione di operazioni terroristiche contro le forze e lo Stato di Israele dalla regione del sud della Siria, anche contro le Alture del Golan", affermano le Idf riferendo di un'operazione dei jet dell'Aeronautica.