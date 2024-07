Nato, sale la tensione a Taiwan: 66 aerei cinesi circondano l'isola

Sale la tensione a Taiwan dopo che dal vertice Nato sono arrivate le prime accuse contro la Cina: Pechino starebbe "aiutando" la Russia nel conflitto ucraino. Il ministero della Difesa di Taiwan ha infatti dichiarato di aver rilevato 66 aerei militari cinesi attorno all'isola in una finestra di 24 ore, un record quest'anno, un giorno dopo aver affermato che Pechino stava conducendo esercitazioni nelle vicinanze. "66 aerei e sette navi operanti intorno a Taiwan sono stati rilevati fino alle 6 del mattino (mezzanotte in Italia)", ha affermato il ministero della Difesa. Il record precedente dell'anno risale a maggio, quando Pechino ha inviato 62 aerei militari e 27 navi da guerra intorno a Taiwan. La sorveglianza di Pechino è aumentata dopo l'insediamento del presidente di Taiwan Lai Ching-te, che Pechino considera un "pericoloso separatista". "Pechino esercita pressioni su Taiwan per esprimere il suo disappunto per il sostegno di cui gode", hanno affermato dall'Istituto di ricerca sulla difesa e la sicurezza nazionale di Taiwan.

"Non esiste un ministero della Difesa di Taiwan": la Cina ha risposto così al governo dell'isola che ha denunciato l'incursione di 56 aerei dell'esercito cinese nell'autoproclamata Zona di Identificazione di Difesa Aerea (ADIZ) di Taiwan. Secondo il governo dell'isola, si tratta del numero più alto di incursioni in un solo giorno dal 2021. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato in conferenza stampa che Taiwan "è una parte inalienabile del territorio cinese", quando gli è stato chiesto se le incursioni fossero legate al vertice Nato in corso negli Stati Uniti. Lin ha detto che quindi "non esiste un ministero della Difesa di Taiwan", dopo che il ministero della Difesa dell'isola ha riferito delle incursioni degli aerei cinesi.

Il portavoce ha rifiutato di approfondire i movimenti dell'esercito cinese e ha ribadito "l'incrollabile determinazione del popolo cinese a difendere la propria sovranità nazionale e integrità territoriale". Durante le ultime manovre, aerei e droni dell'esercito cinese sono passati a meno di 133 chilometri dalla città settentrionale di Keelung, dove si trova una base militare, e si sono avvicinati fino a 61 chilometri da Capo Eluanbi, sulla punta meridionale di Taiwan, secondo il rapporto del ministero della Difesa dell'isola.