Nato, schiaffo dagli Usa: 12 mila soldati via dalla Germania

"L'annuncio di oggi del segretario alla Difesa Mark Esper sulle forze Usa in Europa sottolinea l'impegno continuo degli Stati Uniti verso la Nato e la sicurezza europea. Gli Usa si sono consultati da vicino con tutti gli alleati Nato prima dell'annuncio di oggi”.

Lo dichiara il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una nota in cui commenta la notizia del ritiro di quasi 12 mila soldati Usa dalla Germania e il loro parziale ricollocamento in altri Paesi europei, tra cui l’Italia.

Nato: centrale commando Usa in Europa via da Stoccarda

Il comando centrale delle truppe statunitensi in Europa sarà spostato da Stoccarda a Mons, in Belgio, dove già si trova uno dei due quartier generali della Nato (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). E' quanto comunicato a Washington dal comandanto delle forze armate Usa in Europa, il generale Tod Walters.

Anche la centrale di comando per l'Africa forse sarà dislocato da Stoccarda in un'altra località, che però ancora non è stata decisa. Precedentemente è stato il segretario alla Difesa Mark Esper ad annunciare che gli Stati Uniti ridurranno di circa un terzo la presenza dei soldati americani in Germania: gli attuali 36 mila militari si ridurranno di 12 mila unità, delle quali 6400 rientreranno negli Usa e altri 5600 saranno inviati in altri Paesi, tra cui l'Italia e il Belgio.

Come riporta il Wall Street Journal, in Italia dovrebbero essere dislocati due battaglioni dell'esercito e la squadriglia di caccia F-16, trasferiti probabilmente nella base aerea di Aviano, in provincia di Vicenza. Mentre il quartier generale dello Us Africa Command potrebbe essere spostato a Napoli dove si trova la base navale della Marina militare statunitense, oppure in Spagna.

Nato, Usa: via dalla Germania 12 mila soldati

"La Germania non sta pagando la sua quota alla Nato, se ne sta approfittando mentre noi li proteggiamo, è uno dei pochi Paesi che non paga il giusto", ha dichiarato Donald Trump.

Come riporta l'Ansa, dalla sede dell'Allenza Atlantica a Bruxelles per il momento non si alimentano polemiche: "Pace e sicurezza in Europa sono importanti per la sicurezza e la prosperità dell'America. E siamo più forti e più sicuri solo quando siamo insieme", ha commentato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando che gli Usa "si sono consultati con tutti gli alleati prima dell'annuncio di oggi".

Da Berlino il candidato Cdu alla presidenza del partito Norbert Roettgen, ha commentato: "Il ritiro delle truppe Usa invece di rafforzare la Nato porta ad un indebolimento dell'Alleanza nei confronti della Russia ma anche dei conflitti nel Vicino e Medio Oriente".