Mar Rosso, naufraga uno yatch: dispersi 31 turisti e 14 marinai

"Trentuno turisti di varie nazionalità, insieme a 14 membri dell'equipaggio di una nave turistica che stava effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam" sul Mar Rosso in Egitto, "risultano dispersi. Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità": lo si è appreso da fonti qualificate egiziane che non precisano quali siano le nazioni di provenienza dei turisti. Sono stati salvati "alcuni sopravvissuti", viene aggiunto. Secondo fonti egiziane ci sarebbero dei morti.

Secondo i media egiziani, la nave coinvolta sarebbe affondata nei pressi della barriera corallina di Ras Satayeh a nord di Marsa Alam. L'imbarcazione era partita dal porto di Porto Ghalib domenica e avrebbe dovuto fare ritorno a Hurghada Marina il 29 novembre.

Le ricerce dei dispersi sono attualmente in corso e viene utilizzato anche un areo-ricognitore e dei droni.

