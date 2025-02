“No ai nazisti” e svastiche, imbrattato lo show room della Tesla all'Aia.

La facciata di uno showroom di Tesla all'Aia, in Olanda, è stata imbrattata domenica sera. Sull'edificio sono apparse scritte come "No ai nazisti" e "via i fascisti". Lo riportano media locali. Si tratta della sede di Tesla nel quartiere di Ypenburg, a est della città. Oltre alle scritte, sono state disegnate anche svastiche sulla porta d'ingresso dell'edificio.